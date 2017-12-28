Министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бабаджанов (Пўлат Бобожонов) в интервью «УзА», подводя итоги года, заявил о планах создать человеколюбивую систему правопорядка, которой народ будет доверять.

Этими намерениями он объяснил принятие в 2017 году четырех законов, двух указов и 18 постановлений президента, 41 резолюции правительства и более 50 нормативных и правовых актов МВД. В стране появилось дополнительно 175 ОВД и 824 опорных пункта, число инспекторов профилактики достигло 1102 человек. Из 133 постов дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, установленных между областями, 66 будут ликвидированы, и это не предел.

В январе-ноябре 2017 года количество правонарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 11.278 или 14,64%, а преступлений - на 5722 или 12,34%. То есть, всего в Узбекистане за указанный период было совершено 77.035 правонарушений и 46.370 преступлений. При этом в 1798 махаллях (кварталах) из более 9000 имеющихся в стране не было совершено ни одного преступления.

Число преступлений, совершенных женщинами, сократилось почти на 20%, несовершеннолетними - на 11%, учащимися лицеев и колледжей - на 21%.

Бабаджанов признал наличие в системе МВД взяточников, вымогателей и недобросовестных сотрудников. По его словам, с января 2017 года к уголовной ответственности был привлечен 201 сотрудник ОВД, за нарушение служебной дисциплины наказаны около 7500 милиционеров. (Отметим, что официально в Узбекистане термины «милиция» и «милиционер» не употребляются. Об этом в мае 2017 года заявил тогдашний глава МВД Абдусалом Азизов. По его словам, теперь используются такие понятия, как «органы внутренних дел» и «сотрудник органов внутренних дел». Но для краткости в обществе, соцсетях и неофициозных СМИ продолжают употребляться привычные определения). В то же время 5300 инспекторов профилактики получили служебное жилье и автомобили.

«Всем известно, что люди смотрят на органы внутренних дел как на карательный орган. Наличие мнений о том, что в ОВД людей пытают, с ними жестоко обращаются, - не секрет. Указ президента Узбекистана от 30 ноября запрещает судебное преследование граждан на основе сфабрикованных показаний и клеветы. Каждому гарантируется право на справедливое судебное разбирательство, ни один невиновный человек не должен подвергаться уголовному преследованию», - заявил Пулат Бабаджанов.

По его словам, будет разработан проект программы мер на 2018-2022 годы против применения пыток к арестованным и подсудимым, психологического и физического давления на задержанных, а также для недопущения других бесчеловечных действий в пенитенциарных учреждениях.

Министр рассказал и о работе своей виртуальной приемной. С января по ноябрь в нее поступило 512 тысяч жалоб, все они были рассмотрены в соответствии с законодательством. Еще свыше 91 тысячи жалоб было спущено из виртуальной приемной президента.

Что касается тематики, 13.943 обращений были сделаны по поводу уголовных дел и материалов следствия, 13.426 - оформления паспортов, более 10.000 связаны с амнистией, 9700 – с поведением и действиями сотрудников ОВД и так далее.