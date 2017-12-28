Трагическое происшествие произошло в Душанбе 27 декабря. 27-летний мужчина был обнаружен повешенным неподалеку от моста через реку Душанбинка в 46-м микрорайоне.

Повешенным оказался житель района Восе Исмоил Курбонмадов, сообщает МВД РТ. На данный момент продолжается расследование с целью выяснения причин трагедии, данным делом занимается прокуратура столичного района Фирдавси.

Фото с сайта Ахбор.соm

Между тем, как пишет Радио "Озоди", что 27-летний мужчина покончил жизнь самоубийством: перед суицидом он написал письмо матери. В нем, как сообщает радио, он написал: «Мама, не расстраивайся, жизнь такая». Он также сообщил своей жене, что она может после его смерти выходить замуж, но детей отдать на воспитание его матери.

Однако в МВД РТ отметили, что не в курсе предсмертного письма. «Это слухи», - сообщил «АП» источник в министерстве.

В 2016 году в Таджикистане было зарегистрировано 327 случаев самоубийства или попыток к суициду. На такой шаг пошли 159 мужчин, 168 женщин и 55 несовершеннолетних.

В 2015 году общее количество суицидов или суицидальных попыток достигало 624 (в 2014 году — 550).