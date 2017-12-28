Узбекистан и Кыргызстан продолжают обсуждение конкретных шагов по совместной реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Об этом на встрече с журналистами сообщил посол Кыргызской Республики в Узбекистане Данияр Сыдыков, сообщает CA-News.

«Узбекистан примет участие в строительстве Камбаратинской ГЭС-1. Эта договоренность не осталась на бумаге, а уже имеет свою практическую реализацию. Рабочая группа по этому проекту провела свое первое заседание в Ташкенте и наметила определенные совместные шаги», – отметил посол КР Данияр Сыдыков.

По его мнению, это будет грандиозный проект регионального масштаба, в котором необходимо решить все вопросы, обеспечить консенсус и учет интересов сторон. Поэтому рабочая группа, заметил посол, сейчас продолжает обсуждение конкретных совместных шагов.

«Я думаю, что Узбекистан может участвовать в проекте как технологически, так и ресурсно», – отметил дипломат.

В начале октября «Узбекгидроэнерго» и «Национальная энергетическая холдинговая компания» Кыргызстана подписали меморандум по сотрудничеству в области реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Камбаратинская ГЭС-1 – это проект крупнейшей гидроэлектростанции в Кыргызстане. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов выступал против строительства этого объекта. Каримов опасался того, что власти Кыргызстана могут сократить подачу поливной воды и будут шантажировать этим Узбекистан, сельское хозяйство которого крайне зависимо от этого.

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