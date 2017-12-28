Конец уходящего года ознаменовался открытием модного мультибрендового магазина «Brands outlet» в одном из крупнейших моллов столицы – «Dushanbe Mall».

Торжественную церемонию открытия и разрезания красной ленты провели Директор ООО «Рушон» Рухулло Шарифи вместе с помощником Генерального директора ОАО «Душанбе Мол» Каминой Набиевой. Ведущими мероприятия стали популярный шоуменом Мубориз Усмонов и Анна Косицина.

Торжественную церемонию разрезания ленты провели Директор ООО «Рушон» Рухулло Шарифи и помощник Гендиректора ОАО «Душанбе Мол» Камина Набиева Brands outlet

В честь своего открытия «Brands outlet» приготовил несколько ценных подарков для своих покупателей - все, кто совершил покупку в первые три часа открытия магазина стали участниками розыгрыша подарочных сертификатов на сумму 500, 700 и 1000 сомони. Еще одного победителя определили по конкурсу фотографий, по условиям которого кадр под хэштегом #BrandsoutletTj, должен был набрать наибольшее количество лайков в социальной сети. Победитель также получил сертификат номиналом 500 сомони.

Ведущие мероприятия Мубориз Усмонов и Анна Косицина. Brands outlet

«Brands outlet» ориентирован на людей с чувством стиля, которые с умом подбирают свой гардероб и не считают необходимым тратить на него безумные деньги, слепо следуя моде. Это те, кто хотят выбирать вещи популярных марок по выгодной цене и только такие вещи, которые подходят именно их стилю и индивидуальности», - отмечают представители магазина.

В целях соблюдения качества и актуальности ассортимента, «Brands outlet» работает только с сертифицированными товарами и официальными представителями международных брендов. В «Brands outlet» можно найти такие популярные марки ZARA, Oysho, Ipekyol, Motivi, Massimo Dutti, Soo be и др.

«Мне не совсем нравится тот ассортимент одежды, который завозят местные магазины и рынки, поэтому обычно я закупаюсь заграницей. Рада, что в Душанбе открылся мультибрендовый магазин мировых демократичных марок и очень надеюсь, что цены будут соответствовать товару», - рассказала одна из покупательниц Марифат Эргашева.

Отметим, что «Brands outlet» ответственно относится к выбору товаров, следя за модными тенденциями и потребительскими запросами. Поэтому ассортимент магазина постоянно будет обновляться, а список брендов пополняться новыми именами.

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