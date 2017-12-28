Давлатшо Гулмахмадзода предложил посольству Японии в РТ рассмотреть вопрос налаживания отношений между городом Курган-тюбе и одним из городой Японии в формате «город – побратим».

Такое предложение глава Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадзода сделал в ходе встречи с представителем посольства Японии в РТ Тотомохиро Накагаки. Во встрече также участвовал мэр Курган-тюбе Абдуалим Исмоилзода, - сообщили в администрации области.

Гулмахмадзода поблагодарил посольство Японии в РТ за постоянную помощь и реализацию проектов в Хатлонской области в сфере здравоохранения, образования, улучшения состояния земель, строительства автодорог, водоснабжения.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в этих и других направлениях, в частности, вопрос обеспечения медицинским оборудованием инфекционной больницы Дангаринского района и других медицинских учреждений области.

«Кроме этого, Гулмахмадзода также попросил оказать техническую помощь театру имени Ато Мухаммаджонова в городе Курган-тюбе», - сообщили вы администрации.

В свою очередь, Тотомохиро Накагаки пообещал главе области рассмотреть все предложения и сделать все возможное для тесного сотрудничества в различных направлениях деятельности.