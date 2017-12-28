В Санкт-Петербурге в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв, сообщает ТАСС.

Пострадали по меньшей мере 10 человек. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел в районе камер хранения магазина вечером 27 декабря. Он квалифицирован как покушение на убийство, сообщает Следственный комитет.

Дело возбуждено по статье «покушение на убийство двух и более людей, совершенное общеопасным способом» (статья 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Кто, по версии следствия, мог быть целью покушения, не сообщается.

«СКР рассматривает все версии произошедшего. Однако при этом квалификация уголовного дела пока не меняется: покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», — цитирует «Интерфакс» представителя СК.

Глава СК Александр Бастрыкин направил для участия в расследовании «опытных следователей и криминалистов» из центрального аппарата ведомства, передает «Интерфакс».

По словам источника «Интерфакса», «мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте». Телеграм-канал Mash пишет, что на полу после взрыва были найдены шарики из подшипников, которые могли быть поражающими элементами в самодельной бомбе.

ТАСС

В СК подтвердили, что бомба была начинена поражающими элементами, и что ее мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Развлекательный центр "Гигант-Холл" - одно из популярных мест отдыха в северной части Петербурга на протяжении нескольких десятилетий. Здание строилось в 1934-1936 годах для кинотеатра "Гигант" (крупнейшего в городе), который в 1990-е годы был переоборудован под развлекательный центр и казино.

В здании располагаются банкетный зал, концертный зал, ресторан, магазин "Перекресток". Также на его территории проходят мастер-классы и детские мерпориятия. Здание кинотеатра "Гигант", построенное по проекту архитекторов Александра Гегелло и Давида Кричевского, признано выявленным объектом культурного наследия.

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