«У Мирсаидова просто попросили предоставить финансовый отчет, а он публично и бездоказательно заявил о взятке», - источник.

Дело руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова могло и не дойти до органов прокуратуры, сообщил «АП» информированный источник в администрации главы Согдийской области.

По его словам, в конце октября - начале ноября этого года в результате проведенного внутреннего аудита со стороны Управления по делам молодежи и спорта Согдийской области финансовой деятельности Мирсаидова (в качестве капитана команды КВН «Сборная Таджикистана», которая финансировалась за счет бюджета области) выявило недостачу в размере 16 тыс. 800 сомони.

«Об этом было доложено руководству области, и по данному вопросу было принято решение пригласить Мирсаидова в администрацию главы области и получить от него разъяснение. Однако в ходе беседы с представителями администрации области Мирсаидов, вместо отчета, публично заявил, что глава Управления по делам молодежи и спорта Согда Олим Зохидзода потребовал от него взятку в размере 1 тыс. долларов США. После данного заявления Зохидзода официально обратился в органы прокуратуры с иском о том, что Мирсаидов публично оклеветал его», - сообщил источник.

Далее, по словам источника, в ходе проведения проверки по данному заявлению прокуратурой установлено, что размер финансовой недостачи Мирсаидова составляет 26 тыс. сомони.

«Кроме того было установлено, что Мирсаидов подделал некоторые документы финансовой отчетности. На основании вышеизложенных фактов в отношении Хайрулло Мирсаидова прокуратурой Согда возбуждено дело по статьям 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч.2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ», - сообщил источник.

Источник в администрации Согда не смог прокомментировать откуда в деле Мирсаидова появилась статья 189, ч.2, п."г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды).

Он предполагает, что данная статья в уголовном деле могла появиться из-за «некоторых юмористических сцен, которые на суд зрителей в своих публичных выступлениях представляла команда КВН «Сборная Таджикистана».

Напомним, Хайрулло Мирсаидов с 5 декабря находится в СИЗО города Худжанда.

Ранее Аскар Турсунов, адвокат Хайрулло Мирсаидова, сообщал «АП», что его подзащитный «не жалуется на условия содержания и состояние здоровья». О других подробностях общения со своим подзащитным Турсунов не сообщал, так как «подписал подписку о неразглашении сведений, касающихся расследования уголовного дела Мирсаидова».

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