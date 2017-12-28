В Душанбе 27 декабря состоялся второй товарищеский матч между национальными сборными Таджикистана и Турции по футзалу. Встреча завершилась победой турецких футзалистов – 2:1.

Таджикская сборная открыла счет на 34-й минуте после точного удара Некруза Алимахмадова. Однако удержать победное преимущество подопечные Хусейна Шодиева не смогли. Футзалисты турецкой сборной под занавес поединка не только восстановили паритет, но и смогли добыть победу, сообщает официальный сайт ФФТ.

Ранее в первой товарищеской встрече, которая прошла 26 декабря, сборные Таджикистана и Турции сыграли вничью (1:1).

Для сборной Таджикистана прошедшие матчи стали этапом подготовки к финальной части чемпионата Азии-2018, который пройдёт с 1 по 11 февраля в Китайском Тайбэе. Соперниками нашей сборной на континентальном первенстве в группе «В» будут сборные Японии, Узбекистана и Южной Кореи.

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