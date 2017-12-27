АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

- В Душанбинском цирке под патронажем столичных властей состоится Новогодняя елка, на которую приглашены около 2000 тысяч воспитанников всех городских школ-интернатов, отличников учебы и детей из малоимущих семей города Душанбе. Начало в 13:00.

- В детском развлекательном центре «Мадагаскар» в 17:00 состоится новогодняя программа с участием любимых героев: Короля Льва Алекса, а также особых гостей вечера - Похитителя Нового Года Гринча и Королевы всех фей Малифициенты и задорного ведущего Эльфа.

- ДРЦ "Аладдин" приглашает на "Новогоднюю сказку". Время проведения: в 12:00 и в 16:00 (2 раза в день). Место проведения: ТЦ "Душанбе Мол".

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ДЕКАБРЯ

День работников органов национальной безопасности.

1926 – Близ Душанбе (территория района Рудаки) сдан в эксплуатацию Айнинский хлопкозавод.

1938 – Основана Таджикская госфилармония.

1942- Сдан в эксплуатацию Большой Гиссарский канал, позволивший освоить новые земли в Центральном Таджикистане.

1953 – Основано Таджикское географическое общество - филиал Всесоюзного Географического общества.

1965 – Открылся Дом архитекторов Таджикистана.

2014 – В составе Вооруженных сил Таджикистана образован аграрный батальон, который находится в распоряжении Агентства по обеспечению специмуществом при правительстве республики.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 ДЕКАБРЯ

1909-1943 года – родился ученый-языковед и литературовед, исследователь фольклора, участник Великой Отечественной войны Лутфулло Бузургзода.

1944 года – родился Народный поэт Таджикистана Саидали Маъмур.

1945 года – родился поэт Мирзо Боки.

1954 года – родился ученый Алимурод Тагоймуродов.

1962 года – родился пресс-секретарь нижней палаты таджикского парламента Мухаммадато Султонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Ясная погода, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 1-6 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем 0-5 мороза..

По Хатлонской области - Ясная погода, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 мороза, днем 3-8 мороза, по ВГБАО ночью 21-26 мороза, местами до 32-37 мороза, днем 13-18 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 10-15 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем -2+3..

По городу Душанбе - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд - Ясная погода, без осадков, туман. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 2-4 тепла..

По городу Курган-Тюбе - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 5-7 мороза.