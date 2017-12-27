После критики президента Шавката Мирзиёева из системы Министерства финансов было уволено 562 человека, сообщает 27 декабря со ссылкой на «УзА» информационное агентство "Фергана".

Претензии в адрес Минфина прозвучали 22 декабря, кадровая чистка началась уже на следующий день. Собственно в Минфине своих постов лишились руководители двух главных управлений и четырех других, а также ряд заместителей начальников и сотрудников, всего 24 человека. Из территориальных управлений Минфина уволено 273 человека, включая 23 руководителя, казначейская система лишилась 65 работников, в том числе 12 управленцев, пенсионный фонд и управления государственного финансового контроля попрощались каждый со 100 сотрудниками.

Освободившиеся вакансии предложены Союзу молодежи Узбекистана и профильным вузам, которым поручено подобрать талантливых молодых людей с инновационным мышлением. Как и велел Мирзиёев в своем выступлении: «Нужны молодые, опыт не важен, главное, чтобы любил Родину независимо от национальности», цитирует «Газета.Uz».

Претензии к Минфину возникли у президента в связи с дефицитом бюджета и иными недостатками в работе, которые были выявлены в течение года его работы на посту главы государства. Мирзиёев выразил готовность и лично уйти в отставку в случае провала финансовой реформы, заявив, что «больше 20 лет мы из-за "умных" людей Минфина давали неправильные показатели народу».

Напомним, с 2005 по 2016 год Министерство финансов Узбекистана возглавлял Рустам Азимов. После смерти Ислама Каримова он считался одним из главных претендентов на пост президента, но в выборах в качестве кандидата не участвовал. В декабре 2016 года он был освобожден от должности министра финансов и назначен заместителем премьер-министра. В июне 2017-го потерял и этот пост, его назначили главой компании «Узбекинвест».

В должности министра финансов Азимова сменил Батыр Ходжаев, но в ноябре его назначили главой Минэкономики, а пост руководителя Минфина занял Джамшид Кучкаров.