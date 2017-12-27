Часть дорог в центральной части столицы в ночь 31 декабря будет перекрыта на время проведения новогодней шоу-программы.

Соответствующее решение по этому вопросу принял накануне мэр города Душанбе Рустам Эмомали, сообщается на сайте городской мэрии.

В сообщении отмечается, что с 19.30 по 22.00 движение транспортных средств по проспекту Рудаки будет ограничено, а ближе к месту проведения новогоднего мероприяти - площади Дусти - движение будет закрыто.

Меры по обеспечению безопасности во время праздника возложено на Управление внутренних дел Душанбе, а контроль исполнения решение возложен на первого заместителя председателя города.

31 декабря на главной площади Душанбе состоится новогодняя шоу-программа с участием звезд таджикской эстрады.