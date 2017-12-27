Убийца официанта одного из ресторанов города Турсунзаде Дмитрия Каримова пойман и против него возбуждено уголовное дело, сообщает МВД страны.

Правоохранители сообщают, что подозреваемый в убийстве Дмитрия признал свою вину и дал показания.

По данным источника, им оказался гражданин Таджикистана 33-летний Хасан Ёдгоров.

«Он дружил со своей жертвой. 6 ноября вечером пришел в квартиру, которую снимал Дмитрий, якобы с целью поговорить об аренде квартиры, но на самом деле с целью грабежа. Как признался сам Ёдгоров, он зашел в квартиру, говорил с Дмитрием, а когда тот повернулся, вытащил нож и нанес ему удар сначала в левый бок, потом в правый. Когда от неожиданных ударов Дмитрий нагнулся, Ёдгоров нанес ножевой удар в шею. Он признался, что ударил 5 раз ножом», - сообщает источник.

После того, как совершил убийство, Ёдгоров взял у убитого мобильный телефон, снял с руки жертвы золотой браслет и покинул квартиру. Из-за того, что жертва не успела даже крикнуть о помощи, Ёдгоров незаметно покинул дом.

В настоящее время прокуратурой города Турсунзаде возбуждено против него уголовное дело по статье 104 УК РТ, и он содержится в предварительном заключении.

Напомним, Дмитрию было 42 года, и он давно работал в чайхане-ресторане помощником повара. Он жил один, копил деньги, чтобы купить квартиру в Душанбе и перебраться в столицу на работу.