В преддверии Нового 2018 года, компания Tcell проводит мероприятия, дарит подарки и заботу жителям разных уголков Таджикистана.

Как социально ответственная компания, Tcell провела несколько благотворительных мероприятий для детей-воспитанников детских домов. Ведь ни один ребенок не должен остаться без внимания и радости в самый волшебный праздник года, а загаданные желания должны сбываться, обязательно и у всех.

Совместно с выпускниками программы FLEX, праздник приехал в детский дом-интернат для детей с ограниченными возможностями города Гиссар. Здесь живут, учатся и лечатся около 350 детей, которые в этот день погрузились в атмосферу новогодней радости, чудес, и волшебства. Ребята весело поиграли, потанцевали, посмеялись с детишками. У каждого был шанс рассказать Деду Морозу свои стихи, исполнить песенки, или показать свои таланты. После утренника детей ждали вкусные угощения и подарки.

Tcell

Детишек-сирот из детского дома в Шахринаве ждал другой новогодний подарок от компании: ученики 3 и 4 классов отправились в путешествие в Душанбе, и посмотрели первый в их жизни мультфильм в 3D. Дети смотрели мультфильм, и с восторгом делились эмоциями – сбылась их мечта и желание, загаданные под Новый Год.

Tcell

После наступления Нового Года компания планирует навестить еще ряд детских домов в разных регионах Таджикистана.

«Такие проекты всегда приносят огромное удовольствие: мы все вместе играем, бегаем, танцуем, спорим с Бабой Ягой, рассказываем стихи Деду Морозу, смеемся над шутками и встречаем Новый Год. Каждая улыбка, каждый момент, проведенный нами с детишками – бесценен» - отмечают в компании.

В Душанбе, в головном офисе компании, прошла бесплатная елка для всех желающих: в течение дня, офис компании превратился в сказочное место, где детей встречали волшебство и веселье. Смешные конкурсы, игры, и конечно, заслуженные подарки от Деда Мороза ждали всех, заглянувших на праздник. 2 января такая же сказочная елка пройдет в городе Худжанд, по адресу ул. К.Худжанди, 164.

Tcell

Подписчики страницы компании в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/tcell.tj/) тоже не останутся без подарков: к Новому Году Tcell разыграет 50 подарков, среди которых мобильные телефоны, серебряные номера, подарочное подключение Интернет-пакета и брендированные сувениры.

Tcell поздравляет всех с наступающим с Новым 2018 Годом, и желает еще больше радостных открытий, ярких впечатлений, приятных встреч, и искренних улыбок!

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.