В рамках подготовки к финальной части чемпионата Азии-2018 по футзалу национальная сборная Таджикистана провела 26 декабря товарищеский матч со сборной Турции.

Встреча, проходившая в столичном спортивном комплексе Налогового комитета Таджикистана, завершилась вничью – 1:1. Счет в первом тайме открыл игрок нашей сборной Некруз Алимахмадов, а во втором периоде турецкие футзалисты восстановили паритет, cообщает официальный сайт ФФТ.

Сегодня, 27 декабря, сборные Таджикистана и Турции проведут повторный товарищеский матч.