Свободный обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобального и регионального характера, а также дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества в формате СНГ обсудили главы государств Содружества 26 декабря в Москве в ходе неформальной встречи.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, дав оценку тревожным мировым тенденциям в 2017 году, особо обратил внимание участников встречи на развитие ситуации в Афганистане - одну из основных тем международной и региональной повестки дня, сообщает пресс-служба президента РТ.

Также было отмечено, что Таджикистан выступает за дальнейшее усиление взаимодействия в борьбе с глобальными угрозами и вызовами в целях обеспечения региональной безопасности.

Эмомали Рахмон и Владимир Путин Пресс-служба главы государства

Касаясь ближайших задач Содружества, Рахмон остановился на основных положениях Концепции председательства Республики Таджикистан в СНГ в 2018 году.

Вопросы, связанные с обеспечением безопасности на внешних границах, в том числе на южных рубежах Содружества, последовательное выполнение принятых программ и планов по дальнейшему развитию экономического взаимодействия, а также продвижение сотрудничества в гуманитарной области были обозначены как приоритетные направления предстоящего председательства.

Президент Таджикистан выразил уверенность в том, что в наступающем году взаимодействие в рамках Содружества будет конструктивно развиваться и пожелал своим коллегам благополучия и новых успехов в реализации намеченных планов.

Главы государств СНГ Фото пресс-службы главы государства

Напомним, последняя неформальная встреча глав государств - участников СНГ состоялась 8 мая 2015 года в Кремле и была посвящена празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Содружество независимых государств — межгосударственное объединение большинства бывших союзных республик СССР. Оно было образовано 8 декабря 1991 года лидерами Белоруссии, России и Украины. 21 декабря 1991 года к ним присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. 22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят устав Содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются членами СНГ. Туркмения с 2005 года участвует в Содружестве в качестве "ассоциированного члена".