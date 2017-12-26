Практически по всей протяженности границы между Афганистаном, Таджикистаном, Узбекистаном стоят боевики движения «Талибан». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством палат Федерального собрания, во вторник, 26 декабря, сообщает CA-NEWS.

Он отметил, что по всей протяжённости границ между Афганистаном, Таджикистаном и Узбекистаном «уже практически целиком стоит «Талибан», а его противоборство с ИГ «ухудшает ситуацию».

Путин подчеркнул, что несмотря ни на что, есть и позитивные сигналы.



«Я сегодня разговаривал с президентом Туркменистана, и он напомнил о своих планах строительства газопроводной системы через территорию Афганистана и дальше к соседям - в Пакистан, Индию. Он приглашает нас принять участие. В целом, некоторые проекты там действительно реализуются, реализуются вполне успешно, в том числе Туркменистаном. Но надо посмотреть, конечно, насколько реализуемы будут проекты подобного рода», - отметил глава России.

Президент России призвал быть объективными и признать, что без присутствия в Афганистане войск США ситуация там была бы хуже.



«Действительно, она [ситуация с террористической угрозой в Афганистане] ухудшилась, это правда, она продолжает деградировать. Но если бы там не было США, наверное, было бы еще хуже», - сказал президент, подчеркнув, что у России и США «сложные отношения, но мы должны объективно подходить к делу».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию "Аргументы и факты" также выразил опасения относительно ситуации в Афганистане, где "серьезную угрозу для государств Центральной Азии и России представляет набирающее обороты в Афганистане "ИГИЛ-Хорасан".

"Количество боевиков этой организации составляет около 4 тыс. человек с перспективой дальнейшего роста. Один из источников финансирования террористов - по-прежнему доходы от наркотрафика, объемы которого за время присутствия американцев в Афганистане также выросли более чем в 40 раз", - отметил Патрушев.

"Но одержать победу над терроризмом нельзя без достижения национального примирения при учете интересов всех этнических групп", - убежден Патрушев.

"Основными условиями для возвращения мирной жизни на афганскую землю должны стать экономика страны, рост благосостояния населения, снижение безработицы, повышение уровня образования", - считает секретарь Совбеза РФ.

Ранее Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что террористическая организация «Исламское государство» существенно нарастила свою мощь в Афганистане. По его словам, численность группировки превышает 10 тыс. человек. Однако позднее Кабул опроверг это сообщение.