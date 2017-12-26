Сегодня, 26 декабря, в Душанбе на 91 году жизни скончался известный писатель, видный государственный деятель Холмурод Шарифов.

Как сообщает НИАТ "Ховар", похороны состоятся в Душанбе завтра, 27 декабря, в махалле Мехробод (Калинин).

Холмурод Шарифов родился 12 февраля 1927 года в селе Кулоли джамоата Рудаки Пенджикентского района.

В советские годы Шарипов занимал пост председателя города Пенджикент, был главой Яванского района. Некоторое время был министром культуры Республики Таджикистан.

В последние годы жизни Холмурод Шарипов активно занимался писательской и публицистической деятельностью. Его перу принадлежат такие произведения, как «Зов памяти» (1989), «Откровение сердца» (1991), «Судьба» (1994), «Мир Марям Исоевой» (2011), «На звездном празднике столетья» (2014) и др. Х.Шарипов внёс свой ценный вклад в развитие таджикской литературы.