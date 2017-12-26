Конечно, продуктовый набор таджикистанцев разного достатка может отличаться существенно. Но статистика – не Форбс, её интересуют средние показатели. Мы рассчитали продукты из расчета на 5 человек.
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