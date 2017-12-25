Более 50 тысяч аккаунтов казахстанских чиновников в соцсетях были проверены на соответствие нормам служебной этики в 2017 году. Об этом в своем отчете сообщает Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана, которое проводило мониторинг, сообщает ИА "Фергана".

«Изучен контент 54.745 аккаунтов работников государственных органов. На аккаунтах 2212 работников выявлены более 2300 фотографий, 21 видео и 46 комментариев сомнительного содержания и которые могут вызвать критику со стороны общества», - говорится в документе. Ведомство приводит эту информацию и в видеопрезентации об итогах своей работы на YouTube.

Сомнительными агентство называет фото и видео, на которых «госслужащие в увеселительных заведениях распивают спиртные напитки, сквернословят, демонстрируют увлечение азартными играми, букмекерскими ставками». Неприемлемы также «тексты с ненормативной лексикой, фотографии эротического содержания или с оружием в руках».

В результате в 2017 году за неэтичное поведение в социальных сетях к дисциплинарной ответственности привлечены 277 государственных служащих разного уровня.

Агентство контролирует поведение госслужащих не только в интернете. Также ведомство следит, чтобы чиновники не использовали служебные автомобили для личных целей: в 2017 году за такой проступок наказали 112 чиновников. Так, заместитель акима Усть-Каменогорска лишился права на гостранспорт после того, как съездил на служебной машине отдохнуть на выходные.

Другая область мониторинга – подарки. По закону чиновникам Казахстана запрещено получать любые вознаграждения. Тем не менее с начала 2017 года у госслужащих конфисковали и направили в специальный фонд подарки на сумму 3,2 млн тенге (более $9600). В основном это ручки, картины, чайные наборы и другие сувениры. Особенно активно чиновники принимают презенты от населения перед праздниками: с 1 октября количество конфискованных подарков выросло в 2,5 раза.