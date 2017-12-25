Более 30 тысяч человек создали страницы в новой социальной сети Mylistory после того, как там после блокировки аккаунта в Instagram зарегистрировался глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт главы и правительства региона.

"После того, как в этом приложении зарегистрировался Рамзан Кадыров, профили которого в Instagram, Facebook были заблокированы, количество скачиваний резко возросло. Вслед за главой республики свои страницы в новом приложении создали на сегодняшний день уже 30 тысяч человек. И количество их неукоснительно растет", - говорится в сообщении.

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После закрытия страницы главы Чечни Instagram покинули спикер парламента Магомед Даудов и парламент в полном составе из 41 человека. Следом свои страницы начали удалять республиканские министры и чиновники, оставляя уведомления о том, что уходят в новую сеть Mylistory и агитируя подписчиков так же подписаться.

Приложение Mylistory доступно AppStore для пользователей устройств Apple. Автором приложения значится Магомед Эсханов. Ранее Кадыров заявлял, что Mylistory разрабатывается в Чечне как альтернатива западным соцсетям и полноценно заработает после Нового года.

В сообщении также отмечается, что Mylistory обогнала Periscope, Tumbler и другие приложения по частоте скачиваний в разделе социальных сетей в AppStore.

Глава Чечни считает, что блокировка его страницы в Инстаграме последовала сразу после санкций Минфина США и подобные действия говорят об иллюзии независимости Инстаграма от официального Вашингтона.

"В ночь на субботу исчезла моя страница в Instagram. Аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому Instagram обязан был обеспечить безопасность. Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку. От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме", - написал он в телеграме и в своем англоязычном аккаунте в Инстаграме.

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"Да, странно выглядит демарш Instagram, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций минфина США", - добавил он.

Кадыров отметил, что ему давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть.

"Однако не стоит расстраиваться. Мы и далее будем общаться в "Вконтакте" (Рамзан Кадыров), Twitter (RKadyrov), Telegram (Kadyrov_95). Есть и приятная новость. Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть @Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после Нового года", — добавил он.

США в среду внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. По его мнению, США не могут ему простить, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.