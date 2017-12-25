Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обвинил бывшего министра внутренних дел Адхама Ахмедбаева в предательстве, выступая с посланием парламенту. Об этом сообщает издание Gazeta.uz.

«Вы знаете, где сейчас [бывший] министр МВД [Адхам] Ахмедбаев, которого я лишил звания генерал-лейтенанта — за предательство, за измену. Моя совесть не приняла того, что он, будучи министром Узбекистана, стал предателем и присоединился к одной группе… Поэтому и вы не забывайте», — сказал президент Узбекистана.



Шавкат Мирзиёев выразил недовольство и работой председателя Верховного суда Козимжона Камилова и его заместителей, а также председателя Высшего судейского совета Маруфа Усманова. «Я абсолютно вами недоволен, говорю это перед всем народом. Я вас всех четверых уволю в течение трех месяцев. Не думайте, что вас избрали - и все. Мои полномочия даны народом и больше никем, - заявил президент. - Никто не давал судьям права отдаляться от народа».



Для реформирования судебной отрасли Шавкат Мирзиёев назвал целесообразным создание при Олий Мажлисе комиссии по содействию обеспечению независимости судебной власти.