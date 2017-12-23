В афганской провинции Балх после смещения губернатора Атты Мухаммада Нура объявлен комендантский час. 21 декабря это подтвердил начальник полиции Балха генерал Саид Камал Саадат. Он заявил журналистам: «Более 600 офицеров афганской национальной полиции в административном центре провинции Мазари-Шарифе направлены для обеспечения безопасности жителей, и прежде всего, некоторых дипломатических представительств и международных организаций», пишет ИА Фергана.

Генерал Камал Саадат в пятницу сообщил «Фергане», что уже несколько дней подряд сторонники бывшего губернатора в Мазари-Шарифе раздавали оружие частным отрядам боевиков, а заместитель начальника полиции, Хасиб Курейши, являясь приближенным Нура, не подчиняется правилам центральной власти и заявил о своей поддержке смещенного губернатора.

В свою очередь, губернатор Балха Атта Нур 21 декабря во время выступления перед своими сторонниками в Мазари-Шарифе объявил, что согласен выполнить решение президента страны и уйти в отставку, но на определенных условиях. «Вместо меня президент должен назначить губернатором Балха депутата афганского парламента от этой провинции Фархада Азими. Кроме того, моим сторонникам центральная власть должна дать два министерства и два посольства за рубежом».

Заметим, что депутат Фархад Азими является сторонником Атты Нура и с его помощью стал депутатом. Время от времени он выступает в СМИ от имени Нура.

Другой приближенный Нура, известный в прошлом полевой командир Северного Альянса Хафиз Мансур, выступил в СМИ с заявлением, что сторонники губернатора поддерживают его решение и предупреждают, что назначенный вместо Нура на пост губернатора Балха Мухаммад Дауд всё равно не сможет работать на этом посту. «Мы ему не позволим», - сказал Хафиз Мансур.

Представители общественных организаций и объединений, в которые входят, в основном учителя, студенты и предприниматели Балха, 21 декабря выступили в Мазари-Шарифе в поддержку афганского президента и его решения об отставке Нура. Они единогласно заявили, что неподчинение губернатора - это неподчинение закону, и решение губернатора ставит под угрозу все общество.

Жители Мазари-Шарифа подтверждают напряженную атмосферу в Балхе. В частности, 62-летний Шер Алам, сапожник, рассказал, что повсюду в городе видны вооруженные люди, которые никому не подчиняются. Они разъезжают или на полицейских машинах, или на частных, и заявляют, что губернатора Балха убрали, а он не хочет уступать свое кресло другому. Не знаю, какие еще ужасы нас ожидают. Лучше бы убили уже, чем так мучить и унижать народ».

Тем временем, один из приближенных к Атте Нуру на условии анонимности рассказал, что многие сторонники Нура осознают бесперспективность его противостояния с центральной властью. «Мы полагаем, что у Нура уже нет никаких шансов. В Балхе уже который день царят хаос и напряженность. Я думаю, что каждый теперь стал бороться только за себя»,- сказал источник.

Это мнение разделяет и член партии «Исламское общество Афганистана» Хаджи Даудзай - однопартиец Атты Нура. Он сообщил о глубоком расколе в рядах этой партии в связи с ситуацией вокруг губернатора Балха. По его словам, Атта Нур предлагал своим однопартийцам, занимающим высокие посты в правительстве, уйти в отставку, если президент Ашраф Гани откажется выполнять его условия. Предложение поступило и министру иностранных дел страны Салахуддину Раббани, но тот отказался и посоветовал дать шанс новому губернатору Дауду проявить себя в работе.

Сам Мухаммад Дауд 21 декабря сказал по телефону корреспонденту «Ферганы», что его поддерживает большинство членов «Исламского общества Афганистана»: «Я не знаю, почему Атта Нур не хочет, чтобы я вместо него работал губернатором Балха. Я не придаю этому значения, я уважаю решение правительства и полностью подчиняюсь ему, я в любой момент готов приступить к исполнению своих обязанностей», - сказал новый губернатор Балха.

Тем временем, как стало известно «Фергане», посольство США в Афганистане направило Атте Нуру недвусмысленный сигнал о необходимости подчиниться решению афганского президента и правительства.