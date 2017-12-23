Министерство финансов США внесло в черный список десять криминальных авторитетов из России и республик бывшего СССР, сообщает Медуза.

В размещенном на сайте Минфина списке людей, подпавших под санкции, помимо их имен даны также клички. В список попали: Юрий Пичугин (Пичуга), Рубен Татулян (Робсон), Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Владимир Тюрин (Тюрик), Захарий Калашов (Шакро Молодой), Василий Христофоров (Воскрес), Камчибек Кольбаев (Камчи Бишкекский), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), Владислав Леонтьев (Вадик Белый) и Гафур Рахимов.

Санкции также введены против ЗАО «Спа-отель Весна» и ООО «Новый век-медиа» (обе компании, по данным СПАРК «Интерфакса», принадлежат Рубену Татуляну).



Все подпавшие под санкции люди, как указывает Минфин, связаны с организацией «Воры в законе», которая действует в США, России, Греции, Испании и на Украине.

Все финансовые активы внесенных в список «воров в законе» на территории США замораживаются, а американским гражданам запрещается вести с ними бизнес, пишет РБК.

«Воры в законе» — это криминальный синдикат, который связан с противозаконной деятельностью по всему миру, приводится в релизе Минфина слова главы Офиса по контролю за иностранными активами Джона Смита. Санкции против него введены в рамках стратегии по подрыву финансовой инфраструктуры международных преступных организаций, которые «представляют угрозу для США и их союзников», добавляет он.

«Воры в законе» появились в сталинских лагерях — заключенные вступали в это сообщество или «короновались» после того, как демонстрировали «идеальную» преступную биографию и давали обещание следовать своду правил, который, в частности, предполагал жизнь исключительно на преступные доходы», — кратко характеризует организацию Минфин США.



Трое из списка — Гафур Рахимов, Алимжан Тохтахунов и Рубен Татулян — подпали под санкции за материальную поддержку «воров в законе». Рахимова, президента Азиатской федерации бокса, считают одним из ведущих криминальных авторитетов Узбекистана и важным человеком в организации героинового трафика, отмечают власти США. Тохтахунов был обвинен во взятке судье соревнований по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Сейчас в отношении Тохтахунова действует «красный циркуляр» Интерпола, равнозначный международному ордеру на арест.



Рубен Татулян, по данным властей США, в 2010 году был назначен криминальным «смотрящим» за Сочи. В 2015 году он был задержан как один из участников встречи «воров в законе» в Сочи, тогда же одним из задержанных оказался Захарий Калашов. Кроме того, Татулян много раз оказывал «ворам в законе» юридическую помощь, утверждает Минфин США. В феврале 2014 года журнал Forbes писал, что компаниям Татуляна принадлежат коммерческие объекты в Сочи площадью 70 тыс. кв. м с годовой выручкой 850–900 млн руб. Среди этих объектов — торговый центр «Татулян» площадью 7 тыс. кв. м. По состоянию на 2014 год Татулян был помощником депутата Госдумы Александра Карелина и президентом федерации борьбы Сочи.



Остальные подпавшие под санкции сами, по данным американских властей, являются «ворами в законе». Владимир Тюрин (Тюрик), указано на сайте, участвовал во встречах «воров в законе» в 2013 и 2015 годах, а также сам был «коронован». Украинские правоохранители считают Тюрина возможным заказчиком убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которое произошло в Киеве в марте 2017 года. Генпрокурор Украины Юрий Луценко в начале октября заявил, что у Тюрина «был личный мотив» для преступления — он восемь лет был гражданским мужем Марии Максаковой, впоследствии — супруги Вороненкова. Как писал в октябре «Коммерсантъ», Тюрин сам явился в Следственный комитет России и дал показания по «делу Вороненкова», заверив, что у него не было мотивов желать смерти экс-депутату.

Юрий Пичугин создал преступную группировку в Коми в 1994 году. По данным Следственного комитета, среди ее членов были спортсмены и бывшие военнослужащие, а также сотрудники правоохранительных органов. Сначала группировка занималась вымогательством денег у предпринимателей в обмен на обеспечение их безопасности. Кроме того, они совершали хищения в продуктовых и промышленных магазинах, а также нефтепродуктов и занимались телефонным мошенничеством и махинациями с недвижимостью. С 2003 по 2006 год средства, полученные в результате преступной деятельности, группировка вложила в бизнес — занялась общественным питанием, работой в сфере услуг, пассажирскими и грузовыми перевозками и лесозаготовкой. В феврале Пичугин был задержан — его обвиняют в создании организованной преступной группировки.



Захарий Калашов (Шакро Молодой), как считают в Генпрокуратуре, является лидером преступного сообщества России. С лета 2016 года он находится под арестом по подозрению в вымогательстве, которое якобы привело к перестрелке на Рочдельской улице в декабре 2015 года.



Адвокат Захария Калашова Александр Гофштейн в беседе с РБК отказался от комментариев, уточнив, что пока не знаком с заявлением Минфина США. «Ну, включили и включили», — заявил адвокат.



Василий Христофоров, как писало агентство «Росбалт» в начале ноября, может стать лидером российского преступного мира на то время, пока Калашов находится под стражей.