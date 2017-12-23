2017-й стал для Узбекистана годом началом политических и экономических реформ. Соседние – центральноазиатские - страны стали главным приоритетом во внешней политике республики. Об этом свидетельствуют многочисленные встречи президента Мирзиёева и отраслевых министров с руководителями государств региона. Главная тема этих контактов - сотрудничество во всех сферах и, прежде всего, в экономике. Известный узбекский экономист Юлий Юсупов рассказал нашему партнеру «Открытой Азии онлайн», почему столь важна для Узбекистана и стран ЦА такая интеграция.

Вот уже более года власти Узбекистана ведут политику активной интеграции в Центрально-Азиатском регионе. Почему для республики это так важно?

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- В своих публикациях я не раз объяснял, почему, на мой взгляд, и Узбекистану, и другим странам ЦА крайне полезна и необходима региональная интеграция. Если вкратце, то аргументы следующие.

1.Региональная интеграция позволит странам ЦА получать дополнительные выгоды от участия в межрегиональном разделении труда.

Любой стране выгодно специализироваться на производстве товаров и услуг, по которым она имеет преимущества в относительных издержках. Экспортируя продукцию, на производстве которой она специализируется, страна покупает те товары, которые производить ей менее выгодно. Как результат - расширяются возможности потребления, повышается уровень жизни населения.

В странах региона имеются огромные резервы для взаимовыгодного экономического сотрудничества, основанного на использовании преимуществ от международного разделения труда и кооперации. Ключевая проблема большинства производственных предприятий стран региона – узкие рынки сбыта, которые не позволяют использовать так называемую экономию на масштабах. Ограниченность рынка порождает небольшие полукустарные производства, делающие продукцию не всегда хорошего качества и со слабой товарной линейкой. Региональная интеграция позволит существенно расширить рынки сбыта и стимулирует рост крупных конкурентоспособных производств.

Кроме того, появятся дополнительные возможности для кооперации усилий предприятий разных стран в кластерном формате. Именно в рамках кластеров сегодня работает большинство ведущих мировых производителей. Устранение торговых барьеров позволит создавать международные кластеры в нашем регионе. Причем кластеры могут возникать не только в производственном секторе, но, например, в туристической отрасли, в создании международных транспортных коридоров и строительстве международной транспортной инфраструктуры, совместном продвижении экспортной продукции на дальние рынки.

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2. Интеграция сделает наши страны более привлекательными для иностранных инвесторов.

Все страны конкурируют между собой за иностранных инвесторов, которых привлекают в первую очередь хороший бизнес-климат и размер рынка для сбыта произведенной продукции. Чем больше рынок, тем больше интереса у инвесторов. Каждая из экономик Центральной Азии в отдельности не очень большая или совсем маленькая. Зато почти 70 млн человек населения пяти центральноазиатских стран и более $300 млрд совокупного ВВП выглядят намного привлекательней. Но для того чтобы стать привлекательными для инвесторов, страны региона должны представлять из себя единое экономическое пространство.

3. Интеграция позволит усилить конкуренцию, а значит - создать предпосылки для повышения конкурентоспособности нашей продукции.

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Многие рынки стран региона сильно монополизированы. Этому способствуют барьеры на пути внешней торговли и разного рода преференции, создаваемые правительствами для «защиты отечественных производителей». Кроме того, большую роль в экономиках всех стран региона играют так называемые естественные монополии и государственные корпорации. Коммерческие предприятия региона зачастую существуют в искусственной благоприятной среде, не сталкиваясь с сильной конкуренцией. Результат – низкая эффективность и неконкурентоспособность на внутренних и внешних рынках.

Развитие региональной торговли, межгосударственные переливы инвестиционных и трудовых ресурсов, другие формы экономического сотрудничества между странами ЦА способны усилить конкурентную среду внутри национальных экономик и тем самым создать дополнительные импульсы для экономического развития.

Какую роль в этом интеграционном процессе вы отводите Узбекистану?

- В современной экономике работают сотни и даже тысячи отраслей и подотраслей, производятся десятки, сотни миллионов наименований товаров и услуг, включая сырье, комплектующие, оборудование, готовую продукцию и пр. В таком многообразии наши производители могут найти свои «ниши» почти в любом секторе экономики. Главное - найти своих потребителей или встроиться в международную цепочку создания добавленной стоимости (например, производя какой-нибудь вид материала или какую-либо деталь). Поэтому заранее невозможно определить, где именно найдут себя узбекистанские производители.

Можно только предположить, что у них в силу ряда обстоятельств есть сравнительные преимущества в следующих секторах и отраслях экономики (кроме чисто сырьевых отраслей):

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- текстильная промышленность (есть собственное сырье – хлопок, шерсть, шелк);

- производство и переработка плодоовощной продукции (орошаемое земледелие и благоприятный климат), но не только;

- химическая промышленность и производство строительных материалов (в недрах имеется почти вся «таблица Менделеева»);

- производство многих видов промышленных товаров, по которым уже созданы производственные мощности и накоплен определенный опыт (прохладительные напитки, многие другие виды пищевых продуктов и сырья к ним, мебель, обувь, упаковка, изделия медицинского назначения, сигареты, бытовая техника и пр.);

- услуги (туризм, логистика, транспорт, консалтинг).

Часть государств ЦА - Кыргызстан и Казахстан – члены Евразийского экономического союза, а остальные - нет. Как этот факт сочетается с идеей региональной экономической интеграции?

- С одной стороны, участие стран региона в ЕАЭС (Казахстан, Кыргызстан) или движение в сторону присоединения к Союзу (Таджикистан) способствует устранению барьеров для экономического сотрудничества между этими странами, а также дает ориентиры для других стран региона – как эти барьеры надо устранять.

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Но, с другой стороны, это может несколько затруднять переговорный процесс со странами региона, не входящими в Союз, в том числе и с Узбекистаном. Так как участники Союза уже не свободны в своей внешнеэкономической политике.

Но, я думаю, это не смертельное препятствие для процесса экономической региональной интеграции. При желании можно всегда договориться и устранить барьеры межу нашими странами, создав единое экономическое пространство внутри региона.

На ваш взгляд, какие барьеры и ограничения препятствуют дальнейшей интеграции в ЦА?

Это, в первую очередь, разного рода тарифные и нетарифные (технические) барьеры на пути свободной торговли. В частности, Узбекистан до сих пор использует, в том числе и для товаров из стран ЦА, так называемые акцизы на импорт.

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Льготы, предоставляемые правительствами для местных производителей, например, при госзакупках, разрушают конкурентную среду и ставят предприятия соседних стран в неравные условия.

Свободное перемещение людей ограничивают визовые режимы (например, у Узбекистана визовые режимы имеются с Таджикистаном и Туркменистаном), усложненные правила регистрации приезжающих иностранцев (это характерно для всех стран региона, кроме Кыргызстана).

Каковы шансы в перспективе образования регионального экономического союза в той или иной форме?

- Создание такого союза совсем не обязательное условие для развития региональной интеграции. Ее можно развивать и на основе двусторонних и многосторонних переговоров и соглашений. Создание какого-то союза типа ЕАЭС в среднесрочной перспективе маловероятно.