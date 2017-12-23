Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о готовности покинуть свой пост в случае провала проводимой им финансовой реформы. «Либо я все исправлю, либо я уйду. Больше 20 лет мы из-за "умных" людей Минфина давали неправильные показатели народу. 2-3 года мы должны мучить себя! Никто со стороны не придет и не решит наши проблемы», — цитирует UPL.UZ заявление главы государства на селекторном совещании 22 декабря, пишет ИА Фергана.

По словам Мирзиёева, одним из самых важных изменений в экономической политике страны стал отказ от погони за нереальными цифрами и «выдачи нереализованных желаний за правду».

Прогноз 5,5-процентного роста ВВП республики по итогам текущего года — это реальная, многократно проверенная цифра, подчеркнул он. «Пришло время привести нашу статистику в соответствие с мировыми стандартами. Что дали высокопарные слова о 8−9% росте [ВВП в предыдущие годы]? Скажу откровенно, я эти 5,5% поручил проверить не 10 раз, а 100 раз с представителями международных институтов», — приводит Газета.УЗ слова президента.

Обращаясь к министру финансов Джамшиду Кучкарову, Мирзиёев заметил: «Мы вчера говорили, если за месяц изменений не будет, при всех говорю и тебя уволю. Мне не нужен такой министр финансов. Он должен всех убрать в министерстве! Мне нужен человек, который любит Родину, кто живет проблемами народа, кто всегда ставит интересы страны выше!». Для премьер-министра Абдуллы Арипова следующий год, со слов президента, также станет «испытательным». «Если он хорошо будет работать, то останется, если нет, то уйдет. Я верю, что Арипов сможет! Многих уберем, назначим молодых!», — добавил глава государства.

Как передает 1news.uz, Мирзиёев в ходе совещания также упомянул об удручающем положении в сфере инвестиций, отметив, что в прошлые годы так называемые «крысы», «дети некоторых людей», многое сделали, чтобы испортить инвестиционный фонд страны. Президент признал, что коррупция «проникла» во многие инвестпроекты, и что она также «была в транспортной политике, как внутренней, так и внешней». «Некоторые мне говорят, что, ты не знал обо всём творящемся, будучи премьером? Я всё знал, но окружение было плохим», — подчеркнул президент, добавив, что теперь говорит об этом открыто «пусть некоторым это не нравится».

Перед селекторным совещанием Мирзиёев 22 декабря выступил с первым в истории страны посланием парламенту, в котором, в частности, предложил объявить 2018 год в Узбекистане Годом поддержки предпринимательства и анонсировал реформу СНБ.