Выбор очередного героя проекта «Поколение Next» был навеян духом, пожалуй, самой трендовой темы современности – стартапами… И наш сегодняшний герой - Фирдавс Абдуназаров - молодой инвестор американской венчурной инвестиционной компании «Rothenberg Ventures», которая базируется в знаменитой Кремневой (Силиконовой) Долине.

Стартап-лихорадка уже охватила весь мир: от пустынных низин Калифорнии до высокогорий Таджикистана. Сегодня имена Марка Цукерберга, Илона Маска, Джеффа Безоса знает каждый молодой энтузиаст, не лишенный амбиций. В то время как многие следят за возникновением новых революционных стартапов по всему миру и вынашивают собственные инновационные идеи, некоторые, следуя принципу «CarpeDiem» («лови момент»), уже принимают деятельное участие в становлении механизмов поддержки стартапов и создании благоприятной экосистемы.

К таким людям можно отнести и нашего соотечественника.

Несмотря на достаточно молодой возраст, Фирдавса по праву можно считать международным экспертом области венчурных инвестиций и инвестором со стажем. Его инвесторское портфолио насчитывает 10 стартап-проектов, а экспертный взгляд основан на анализе более 1000 бизнес-планов и концепций.

Techstars Startup Weekend, Душанбе 2017

О своем детстве в стиле 90-х

- Рожденный в самой обычной семье в Душанбе, всё своё сознательное детство я воспитывался мамой, так как мои родители развелись, когда мне было всего 2 года. По профессии моя мать была врачом-педиатром. Но после гражданской войны ей пришлось оставить свою основную работу и заняться малым бизнесом в сфере торговли женской одежды, чтобы прокормить троих детей.

Для меня моя мама является олицетворением героической стойкости, упорства, целеустремленности и трудолюбия, ибо она поистине, самый сильный человек, из всех кого мне довелось видеть. Именно она воспитала во мне те жизненные ценности, которыми я руководствуюсь по жизни. Одним из главных жизненных принципов моей матери, хорошо усвоенным мною, была ее вера в то, что академическое прилежание и тяга к образованию являются ключом к обеспечению достойного будущего.

Ведомый мудростью моей мамы, с самого детства я был одержим учёбой и жаждой познания мира. Будучи пятилетним ребенком, я попросил е купить мне тетради, в которых я мог бы решать различные математические задачи. У меня не было проблем со школьной успеваемостью, и я с большим рвением грыз гранит науки.

Тестирует очки с виртуальной реальностью Pico VR (Сан Франциско 2016)

О поворотном моменте жизни

- В классе 8-ом я впервые услышал о программе академического обмена перспективных школьников “FLEX”, в соответствии с которой ежегодно более 30 старшеклассников из Таджикистана имели возможность годовой учебы в школах США. Понимая, что «FLEX» – мой билет на реализацию давней мечты, я решил сделать все возможное для прохождения в финальную стадию данной стипендиальной программе.

Следующие 3 года моей жизни я посвятил изучению английского языка. При моей первой попытке поучаствовать в программе, я владел только грамматическими основами, я все время читал различную литературу на этом языке, писал истории и эссе, учил наизусть английские песни, смотрел фильмы и вообще пользовался любой доступной возможностью для практики.

И… после двух неудачных попыток, я, наконец, попал в число финалистов программы «FLEX» и отправился в США. Признаюсь, что это был один из самых счастливых моментов в моей жизни.

​​​​​​​О том, «как закалялась сталь»

- После окончания учебы в американской школе (с отличием), я планировал получить высшее образование в США. Благодаря стипендиальным поддержкам, а также помощи со стороны родной семьи и приемных родителей в США, я начал свой академический путь с учебы в Merced Community College. Здесь я изучал науку бизнес-администрирования. По прошествии двух лет, я получил очередную стипендию на обучение в Hartwick College, Нью-Йорке, где с успехом получил степень бакалавра.

Мои студенческие годы пестрят яркими воспоминаниями, в числе которых немало трудностей студенческой жизни. Я старался самостоятельно покрывать все свои расходы, работая в различных местах. За 4 года учёбы я сменил более чем 10 работодателей и прошел путь от мойщика посуды в студенческом кафе до предоставления услуг частного репетитора своим однокурсникам. Но именно эта пора моей жизни предопределила будущее - страсть к предпринимательской деятельности и в частности, к стартапам.

Стартап-проекты являются одной из движущих сил экономики США.

На студенческой конференции в Калифорнии (Сан Хозе 2014)

Большое влияние на формирование моего восприятия стартап-экосистемы оказала стажировка в нью-йоркской торговой палате, где мне довелось тесно сотрудничать с местными предприятиями и стартап-проектами, помогая в решении различных операционных и стратегических задач.

О следующей остановке – Кремниевой Долине

- Хочу отметить, что мой колледж был замечательной платформой для всестороннего развития, так как там часто анонсировались различные стипендиальные программы по повышению квалификации. Одной из лучших среди подобных программ была стипендиальная программа предпринимательской стажировки имени Бейкера Симпсона, предоставлявшая возможность прохождения трёхмесячной профессиональной стажировки в Сан-Франциско.

Я стал ее стипендиатом и меня пригласили стажироваться в венчурную инвестиционную компанию «Rothenberg Ventures», которая была известна своим широким инвестиционным портфолио в проекты из сектора виртуальной реальности.

Моя летняя стажировка в «Rothenberg Ventures» позволила мне досконально изучить сферу стартапов и венчурных инвестиций. Без преувеличения, можно сказать, что город Сан-Франциско буквально живёт и дышит стартапами и инновациями. Находясь там, я осознал, что этот город можно назвать «раем для стартаперов».

На хакатоне NASA Space Apps Challenge (Сан Франциско, 2017)

​​​​​​​О VR и AI проектах

- Стажировка в «Rothenberg Ventures» пробудила во мне искренний интерес к стартап-индустрии, подразумевающую работу с инвестициями, бизнес-моделирование и т.д.

К тому же, несомненно, добавляло мотивации то, что я учился у опытных предпринимателей и стартаперов, за плечами у которых – немалый предпринимательский опыт. Я буквально был одурманен миром стартапов, понимая, что венчурные инвестиции – это то направление, в котором я хотел бы работать после окончания учебы в университете. Своеобразной «вишенкой на торте» послужило то, что еще до окончания учебы в колледже, я получил предложение о трудоустройстве от «Rothenberg Ventures», где я работаю и поныне.

За последние два года мне довелось оценить и проанализировать более 1000 проектов и инвестировать в 10 стартапов. Наиболее известными из них являются проекты GeoCV, Littlstar и Vicarious Surgical. Основными сферами моей экспертизы являются виртуальная реальность (VR - virtual reality) и искусственный интеллект (AI - Artificial intelligence), хотя, я также работал с проектами из другой области.

Помимо основной инвестиционной деятельности, мы также работаем с нашими портфельными компаниями над развитием их бизнеса. Лично мне очень нравится работать со стартаперами над оптимизацией продукта и стратегией выхода на рынок, а также помогать стартаперам в поиске инвесторов, партнеров и талантливых кадров.

Тестирует очки с дополнительной реальностью Meta 2, одна из наших портфельных компаний (Сан Франциско, 2016)

Непосредственная работа с предпринимателями - это самая интересная часть моей работы. Особенно меня вдохновляет работа с социально-ориентированными предпринимателями, которые стараются сделать мир вокруг нас лучше.

Например, одним из проектов, в который мы инвестировали, является компания «Andela» - она занимается преподаванием основ программирования и кодирования талантливым людям в Африке, тем самым, помогая им найти работу в лучших ИТ компаниях США.

Другим примером эффективного социального предпринимательства является проект «Nearpod», который значительно модернизировал систему образования посредством интерактивных учебных материалов.

Еще один интересный пример - компания «SpaceX», запускающая ракеты в космос и планирующая добраться до Марса к 2025 году.

​​​​​​​О формуле успешного стартапа

- Находясь в непрерывном контакте со стартапами в качестве инвестора «Rothenberg Ventures», я осознал, что у меня изначально было неправильное представление о стартапах. В юности я хотел стать предпринимателем и открыть свой собственный бизнес, полагая, что для этого мне следует сначала собрать определенный капитал, а затем вложить эти деньги в свой бизнес. Опыт работы со стартапами в Кремневой (Силиконовой) долине кардинально трансформировал мое понимание запуска стартапа.

Например, я понял, что для запуска стартап-проекта не требуется большой денежный капитал, так как существуют и другие способы привлечения финансирования в бизнес-проект (чем и занимается «Rothenberg Ventures»).

Вид с офиса компании Google (Сан Франциско 2017)

Я также узнал, что для успешного запуска стартап-проекта необходимо принять во внимание следующие факторы:

1. Стартап должен иметь технологическую подоплёку;

2. Стартап должен иметь потенциал для масштабирования;

3.Стартап должен внедрить стратегию мотивирования команды посредством предоставления доли (акций) в проекте.

Приведу пояснения к каждому фактору:

Технологии являются важной частью прогресса. Стартапы, которые потрясают весь мир, основаны на определенных ИТ-решениях. Эта теорема многократно подтверждена примерами самых успешных компаний мира. Например, компании «Apple», «Google», «Facebook», «Microsoft» и «Amazon» основаны на технологиях. Технологии трансформируют все сферы общественной жизни, включая здравоохранение, образование, финансовый сектор и т.д. Я глубоко убежден, что будущее – за технологиями, а посему считаю, что новому поколению предпринимателей в Таджикистане следует создавать предприятия, строящихся вокруг технологий; Бизнес должен быть масштабируемым, чтобы создавать общественно-экономический эффект и приносить доходы в больших масштабах. Масштабирование бизнеса очень тяжело обеспечить без вовлечения технологий. Соответственно, первый фактор играет определяющую роль.

Компании-разработчики программного обеспечения имеют лучший потенциал для масштабирования, потому что они в любой момент могут внести изменения в свое программное обеспечение и одним кликом разослать программное обновление по всему миру. Следует отметить, что масштабируемость также снижает себестоимость самого продукта;

Сотрудников стартап-проектов следует мотивировать надлежащим образом. Именно в этом кроется секрет успеха американских стартапов. Им удается привлекать лучшие умы со всего света к работе в стартап-проектах путем предоставления доли в проектах.

Доказано, что имея собственную долю в проекте, люди готовы работать в 10 раз больше, так как они напрямую заинтересованы в успехе предприятия. Таким образом, устанавливается прямая связь между ростом компании и выгодой для сотрудников. Обычно стартап-проекты не могут обеспечивать высокие зарплаты сотрудникам. Соответственно, разделение капитала между сотрудниками обеспечивает их долгосрочную мотивацию.

Выступление по теме "10 Уроков из Силиконовой Долины" в Accelerator Prosperity (Душанбе, 2017)

О стартапах в Таджикистане

- Обладая большим экономическим потенциалом, Таджикистан может добиться существенного экономического роста в обозримом будущем. По моему мнению, двигателем того роста являются стартапы.

Я считаю, что необходимо уделять больше внимания стартапам, направленных на развитие социально-экономической ситуации в стране путем внедрения инновационных технологий. Также следует создать целые виртуальные сообщества, которые могли бы помочь стартаперам, предоставляя услуги менторства и обеспечивая доступ к инвестициям.

Но важнее всего обеспечить большее количество людей, обладающими знаниями в области кодирования, разработки программного обеспечения и ИТ. Наличие таких специалистов имеет ключевое значение для развития нашей экономики и прогрессированию наравне с развитыми странами.

Отрадно наблюдать за успешными стартап-проектами таджиков, как в стране, так и за ее пределами. Наиболее яркие примеры: стартап «Рахш такси» в Таджикистане, а также проекты «FourStay» и «Zentist» в США.

Я думаю, что количество стартапов из Таджикистана может вырасти, и нам нужно сделать все, чтобы содействовать этому.

Я считаю, что местным активистам следует предпринимать больше инициатив для стартаперов, так как инициативы, подобные «Startup Weekend» (которую мы проводили совместно с TechStars) помогают сформировать должную стартап-экосистему в Таджикистане.

Судья в Prosperity Cup 2017 в Accelerate Prosperity (Душанбе, 2017)

В данный момент мы с командой единомышленников также работаем над инициативой, призванной укрепить интеллектуально-технический потенциал молодежи в стране, чтобы развивая свои ИТ-навыки, они смогли содействовать динамике роста рынка стартапов в Таджикистане.

Я верю, что стартап-модель - это самый эффективный способ стимулировать рост всех отраслей экономики в стране, а также это возможность изменить мир вокруг нас к лучшему.

Я буду делать все возможное, чтобы содействовать росту стартапов в Таджикистане и во всем мире.

Автор выражает благодарность Анисе Икромовой и Фарруху Умарову за поддержку в подготовке этого материала.