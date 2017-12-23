24 декабря отмечает свой 75-летний юбилей знаменитый таджикский певец, народный артист СССР, лауреат Госпремии имени Рудаки Джурабек Муродов. О том, как он шел по тернистому пути к своей славе, о его достижениях в жизни и в искусстве – в материале «АП».
Начало
Джурабек Муродов признается, что начал петь уже в 5 лет, подражая своему отцу, затем уже стал петь для публики, участвовал в школьной самодеятельности и несколько раз был участником конкурсов среди юных исполнителей.
После окончания Ленинабадского педагогического института в 1963 году он поехал покорять свой «олимп» - столицу Таджикистана. Начал солистом-вокалистом Таджикской государственной филармонии, постепенно вырастая из обычного певца в руководителя ансамбля, а затем и художественного руководителя филармонии (до 1992 года).
Пик популярности
Творчество Джурабека Муродова - это три стиля исполнения: классика, фольклор и современные популярные песни. Его называют пожизненным новатором в певческом искусстве, так как за свою долгую творческую карьеру он изучал и внедрял в свой репертуар не только творения великих исполнителей таджикского народа, но также с большим успехом исполнял песни народов мира.
По признанию артиста, за свою 55-летнюю карьеру он исполнил более 2 тысяч песен, для 450 из них музыку сочинил сам.
Академик Мамадшо Илолов вспоминает начало 60-х, когда в стране были трудности с хлебом. «Песня на слова Турсун-заде о том, что надо беречь хлеб, поднимая даже крошку с земли, имела политическое воздействие на массы - люди стали бережней относиться к хлебу, и я считаю, что в творчестве Муродова было немало таких направлений, идущих в унисон с политикой партии», - отмечает он.
Благодаря творческому тандему Лоик Шерали – Джурабек Муродов в стиле шашмаком появилась «Ушшоки Душанбе», и теперь эта песня в классическом стиле останется в истории на века. «Я счастлив, что являюсь современником Лоика и Джурабека», – говорит член-корреспондент Академии наук Акбар Турсун, называя Муродова феноменом в культуре и искусстве Таджикистана.
На языках мира
Муродов - один из тех именитых артистов, которые гастролировали не только по всей республике, не только по Союзу, но и по зарубежным странам, он объездил полмира, выступая в составе многочисленных делегаций на фестивалях и декадах искусства, как в советское время, так и в годы независимости страны. Но особенно он был прославлен в Бухаре и Самарканде, куда почти ежемесячно выезжал, перевыполняя гастрольный план.
Народный артист Афзалшо Шодиев вспоминает концерт в середине 80-х прошлого века на многотысячном стадионе в Бухаре, когда поклонники подняли на руки «Чайку», в которой сидел Муродов. «Это было невообразимо», - говорит Шодиев.
«Во многих странах я старался петь их народные песни, - вспоминает Джурабек Муродович. - Для этого специально приглашал какого-нибудь знатока из местных, который экзаменовал меня перед выступлением, только тогда я выходил на сцену».
Народный поэт Таджикистана Мехмон Бахти вспоминает 1989 год, когда проходил фестиваль СССР - Индия.
«Выступая на стадионе в Бомбее перед 55-тысячной публикой, Джурабек начал петь индийскую песню из кинофильма «Бродяга», когда вдруг на половине песни к нему присоединился легенда мирового кинематографа Радж Капур, присутствующий на концерте в качестве зрителя. Потом индийцы отмечали, что больной уже Капур очень редко появлялся на публике, тем более не пел на сцене, а голос таджикского певца заставил его выйти на сцену и спеть в дуэте. Я видел, как люди плакали в зале, несколько минут стоя аплодируя им», - вспоминает он.
А в Кабуле Джурабеку Муродову посчастливилось спеть с неугасаемой звездой Востока Ахмадом Зоиром… И вообще, в жизни он был знаком и до сих пор поддерживает отношения со многими знаменитостями, например с мировой звездой Хулио Иглесиасом.
Высокое звание
Но несмотря на всеобщее признание, прежде чем получить народного артиста, Джурабек Муродов столкнулся с большими трудностями. Все дело в том, что у Муродова не было консерваторского музыкального образования, и это использовали его недоброжелатели.
«В 1978 году руководство страны повторно выдвинуло на Народного кандидатуру Муродова, для этого потребовали дать в Москве отчетный концерт. Строгая комиссия во главе с замминистра культуры СССР была очень удивлена, что московская публика очень хорошо приняла артиста, и это несмотря на морозную стужу», - вспоминает известный общественный деятель Холмурод Шарипов.
Только после этого, в 1979 году, Муродов стал народным артистом СССР.
Как отмечает друг Джурабека Муродова, народный артист СССР Иосиф Кобзон, иметь такое звание означает высокое доверие народа и не только внутри маленькой республики, но и народов СССР. «Какие бы ни проводились декады, фестивали и форумы, Таджикистан всегда в то время представлял Джурабек и по сей день представляет. Он с гордостью по сей день носит это звание, отождествляя свою национальную культуру, свой народ и свою страну. И я знаю одно: нас не станет в жизни, но наши записи выступлений сохранятся, они будут жить и в памяти людей», - отметил он на одном из юбилеев певца, приехав в Душанбе.
Политика – это позиция
Несмотря на свою занятость, Джурабек Муродов на протяжении всей жизни принимал и принимает активное участие в общественной жизни республики.
В 1990 году он был избран народным депутатом в парламент Таджикистана.
«Я знаю, некоторым не нравится, когда артист становится политиком. Но я считаю, что эти два понятия - одно целое, так как и то, и другое требует мастерства и искусства. Став депутатом, я хотел быть полезным народу, но, к сожалению, некоторые меня не так поняли… Я горжусь этим периодом своей жизни, поскольку меня в депутаты выбирал сам народ», - сказал Муродов в интервью «АП».
Друг артиста, американский бизнесмен Валерий Коган, который в советские годы работал в госструктурах, вспоминает, как в 90-х, когда Набиев был избран первым президентом суверенной республики, он пригласил их на дачу Совмина вместе с послом США в Таджикистане господином Эскудеро и предложил Муродову стать послом Таджикистана в Америке, а Когану – советником-посланником. «Но гражданская война помешала этому сбыться, Джурабек отказался от должности, ему угрожали боевики, отняли дом, а сам он подвергся гонениям… При всем этом, достигнув больших успехов, он остается быть скромным патриотом Таджикистана, не раз доказывая своими действиями и делами любовь к родине. Я считаю, что он – большая гордость таджикского народа», - отмечает Валерий Михайлович в документальном фильме «Певец нации».
По признанию народной поэтессы Таджикистана Фарзоны, именно песни в исполнении устода Джурабека на слова, которые она написала сама, поспособствовали возвращению многочисленных беженцев домой.
Поставить памятник песне
Народный поэт Таджикистана Камол Насрулло предлагает за все имеющиеся заслуги поставить памятник не только певцу, но и его песне, «так как благодаря его творчеству мы смогли сплотиться, сохраниться как нация».
«Песни Джурабека сделали так много для самосознания народа, чего не смогли сделать целые государственные структуры», - отмечает он.
И эти слова заставляют задуматься.
В материале использованы интервью из 14-серийного документального фильма "Певец нации", посвященного 55-летию творческой деятельности народного артиста СССР Джурабека Муродова.
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