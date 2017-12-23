24 декабря отмечает свой 75-летний юбилей знаменитый таджикский певец, народный артист СССР, лауреат Госпремии имени Рудаки Джурабек Муродов. О том, как он шел по тернистому пути к своей славе, о его достижениях в жизни и в искусстве – в материале «АП».

Начало

Джурабек Муродов признается, что начал петь уже в 5 лет, подражая своему отцу, затем уже стал петь для публики, участвовал в школьной самодеятельности и несколько раз был участником конкурсов среди юных исполнителей.

После окончания Ленинабадского педагогического института в 1963 году он поехал покорять свой «олимп» - столицу Таджикистана. Начал солистом-вокалистом Таджикской государственной филармонии, постепенно вырастая из обычного певца в руководителя ансамбля, а затем и художественного руководителя филармонии (до 1992 года).

Пик популярности

Творчество Джурабека Муродова - это три стиля исполнения: классика, фольклор и современные популярные песни. Его называют пожизненным новатором в певческом искусстве, так как за свою долгую творческую карьеру он изучал и внедрял в свой репертуар не только творения великих исполнителей таджикского народа, но также с большим успехом исполнял песни народов мира.

По признанию артиста, за свою 55-летнюю карьеру он исполнил более 2 тысяч песен, для 450 из них музыку сочинил сам.

Академик Мамадшо Илолов вспоминает начало 60-х, когда в стране были трудности с хлебом. «Песня на слова Турсун-заде о том, что надо беречь хлеб, поднимая даже крошку с земли, имела политическое воздействие на массы - люди стали бережней относиться к хлебу, и я считаю, что в творчестве Муродова было немало таких направлений, идущих в унисон с политикой партии», - отмечает он.

Благодаря творческому тандему Лоик Шерали – Джурабек Муродов в стиле шашмаком появилась «Ушшоки Душанбе», и теперь эта песня в классическом стиле останется в истории на века. «Я счастлив, что являюсь современником Лоика и Джурабека», – говорит член-корреспондент Академии наук Акбар Турсун, называя Муродова феноменом в культуре и искусстве Таджикистана.

Джурабек Муродов вместе с супругой в Нью-Йорке 2017г Фото: Instagram jonibekmurodov

На языках мира

Муродов - один из тех именитых артистов, которые гастролировали не только по всей республике, не только по Союзу, но и по зарубежным странам, он объездил полмира, выступая в составе многочисленных делегаций на фестивалях и декадах искусства, как в советское время, так и в годы независимости страны. Но особенно он был прославлен в Бухаре и Самарканде, куда почти ежемесячно выезжал, перевыполняя гастрольный план.

Народный артист Афзалшо Шодиев вспоминает концерт в середине 80-х прошлого века на многотысячном стадионе в Бухаре, когда поклонники подняли на руки «Чайку», в которой сидел Муродов. «Это было невообразимо», - говорит Шодиев.

«Во многих странах я старался петь их народные песни, - вспоминает Джурабек Муродович. - Для этого специально приглашал какого-нибудь знатока из местных, который экзаменовал меня перед выступлением, только тогда я выходил на сцену».

Народный поэт Таджикистана Мехмон Бахти вспоминает 1989 год, когда проходил фестиваль СССР - Индия.

«Выступая на стадионе в Бомбее перед 55-тысячной публикой, Джурабек начал петь индийскую песню из кинофильма «Бродяга», когда вдруг на половине песни к нему присоединился легенда мирового кинематографа Радж Капур, присутствующий на концерте в качестве зрителя. Потом индийцы отмечали, что больной уже Капур очень редко появлялся на публике, тем более не пел на сцене, а голос таджикского певца заставил его выйти на сцену и спеть в дуэте. Я видел, как люди плакали в зале, несколько минут стоя аплодируя им», - вспоминает он.

А в Кабуле Джурабеку Муродову посчастливилось спеть с неугасаемой звездой Востока Ахмадом Зоиром… И вообще, в жизни он был знаком и до сих пор поддерживает отношения со многими знаменитостями, например с мировой звездой Хулио Иглесиасом.

Высокое звание

Но несмотря на всеобщее признание, прежде чем получить народного артиста, Джурабек Муродов столкнулся с большими трудностями. Все дело в том, что у Муродова не было консерваторского музыкального образования, и это использовали его недоброжелатели.

«В 1978 году руководство страны повторно выдвинуло на Народного кандидатуру Муродова, для этого потребовали дать в Москве отчетный концерт. Строгая комиссия во главе с замминистра культуры СССР была очень удивлена, что московская публика очень хорошо приняла артиста, и это несмотря на морозную стужу», - вспоминает известный общественный деятель Холмурод Шарипов.

Только после этого, в 1979 году, Муродов стал народным артистом СССР.

Как отмечает друг Джурабека Муродова, народный артист СССР Иосиф Кобзон, иметь такое звание означает высокое доверие народа и не только внутри маленькой республики, но и народов СССР. «Какие бы ни проводились декады, фестивали и форумы, Таджикистан всегда в то время представлял Джурабек и по сей день представляет. Он с гордостью по сей день носит это звание, отождествляя свою национальную культуру, свой народ и свою страну. И я знаю одно: нас не станет в жизни, но наши записи выступлений сохранятся, они будут жить и в памяти людей», - отметил он на одном из юбилеев певца, приехав в Душанбе.

​​​​​​​Политика – это позиция

Несмотря на свою занятость, Джурабек Муродов на протяжении всей жизни принимал и принимает активное участие в общественной жизни республики.

В 1990 году он был избран народным депутатом в парламент Таджикистана.

«Я знаю, некоторым не нравится, когда артист становится политиком. Но я считаю, что эти два понятия - одно целое, так как и то, и другое требует мастерства и искусства. Став депутатом, я хотел быть полезным народу, но, к сожалению, некоторые меня не так поняли… Я горжусь этим периодом своей жизни, поскольку меня в депутаты выбирал сам народ», - сказал Муродов в интервью «АП».

Друг артиста, американский бизнесмен Валерий Коган, который в советские годы работал в госструктурах, вспоминает, как в 90-х, когда Набиев был избран первым президентом суверенной республики, он пригласил их на дачу Совмина вместе с послом США в Таджикистане господином Эскудеро и предложил Муродову стать послом Таджикистана в Америке, а Когану – советником-посланником. «Но гражданская война помешала этому сбыться, Джурабек отказался от должности, ему угрожали боевики, отняли дом, а сам он подвергся гонениям… При всем этом, достигнув больших успехов, он остается быть скромным патриотом Таджикистана, не раз доказывая своими действиями и делами любовь к родине. Я считаю, что он – большая гордость таджикского народа», - отмечает Валерий Михайлович в документальном фильме «Певец нации».

По признанию народной поэтессы Таджикистана Фарзоны, именно песни в исполнении устода Джурабека на слова, которые она написала сама, поспособствовали возвращению многочисленных беженцев домой.

​​​​​​​Поставить памятник песне

Народный поэт Таджикистана Камол Насрулло предлагает за все имеющиеся заслуги поставить памятник не только певцу, но и его песне, «так как благодаря его творчеству мы смогли сплотиться, сохраниться как нация».

«Песни Джурабека сделали так много для самосознания народа, чего не смогли сделать целые государственные структуры», - отмечает он.

И эти слова заставляют задуматься.

В материале использованы интервью из 14-серийного документального фильма "Певец нации", посвященного 55-летию творческой деятельности народного артиста СССР Джурабека Муродова.