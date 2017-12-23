Малый и средний бизнес - важнейшая составляющая устойчивого развития экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 декабря на встрече с представителями деловых кругов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики» в стране. Об этом он заявил 22 декабря на встрече с деловыми кругами, сообщает Медуза.

Главными целями документа, по словам президента, являются создание необходимых условий для привлечения в страну мировых IT-компаний, инвестиции в будущее, а также внедрение новейших финансовых инструментов и технологий.

«Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области», — заключил Лукашенко.

Издание TUT.BY проанализировало декрет, который местные эксперты отрасли называют революционным, и выделило его самые важные положения.

В первую очередь документ существенно расширяет виды деятельности резидентов Парка высоких технологий. В перечень новых видов деятельности, в частности, попали:

оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), включая услуги по продвижению и другие сопутствующие услуги;

деятельность биржи криптовалют;

деятельность оператора обмена криптовалют;

майнинг;

иная деятельность с использованием токенов, в том числе содержащая признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестфонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных токенов;

деятельность в сфере киберспорта, включая подготовку команд, организацию соревнований, их трансляций;

создание, обучение нейронных сетей и иных алгоритмов в специализированных разделах искусственного интеллекта.

В декрете также прописаны условия для внедрения в экономику Белоруссии технологии блокчейн и использования токенов и криптовалют. Так, юрлица могут через резидентов ПВТ создавать и размещать собственные токены в Белоруссии, совершать с ними иные операции через биржи и операторов обмена криптовалют. Физическим лицам разрешено владеть токенами, майнить, хранить, обменивать и отчуждать за белорусские рубли и иностранную валюту.

Деятельность физлиц по майнингу токенов не будет считаться предпринимательской. К тому же, осуществляющим деятельность с использованием токенов будут предоставляться налоговые и иные льготы, вплоть до полного освобождения от налогообложения.

Иностранные граждане, заключившие договор с резидентом ПВТ, смогут въехать в Белоруссию без визы и работать без оформления специального разрешения.