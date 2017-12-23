В Душанбе 22 декабря состоялась церемония официальной передачи гуманитарной помощи. Чрезвычайный и полномочный посол РК в РТ Нурлан Сейтимов передал гуманитарный груз заместителю директора Агентства по государственным материальным резервам при правительстве РТ Сохибджону Зиедуллоеву.

Около одной тысячи тонн мазута из Казахстана сегодня были переданы таджикской стороне. Сейтимов отметил, что поступивший груз только часть объема гуманитарной помощи, которая поступит в Таджикистан. Всего Казахстан направит в нашу страну порядка 10 тысяч тонн мазута.

- Хочу выразить благодарность Казахстану за гуманитарную помощь в виде тысячи тонн мазута, которая сегодня поступила в Таджикистан. - заявил Зиедуллоев. – Это уже вторая партия гуманитарной помощи, которую Казахстан направил в этом году в нашу страну. Летом Казахстан передал Таджикистану 21 вагон продовольственных товаров. Мы всегда чувствовали дружественную помощь этой республики, и надеюсь, что наши дружеские и экономические отношения будут развиваться и дальше.

Было отмечено, что весь груз поступит на баланс Агентства по государственным материальным резервам при правительстве РТ. Решение о распределении этой гуманитарной помощи принимает Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики, которую возглавляет лично президент страны.

Только в 2015 году Казахстан оказал Таджикистану помощь в размере $4,7 млн. или 9,5% от всего объема гуманитарной помощи, полученной в 2015 году. В прошлом году Таджикистан получил из Казахстана помощь в виде продуктов питания на общую сумму $873 тысячи.