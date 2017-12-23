Жительница Хорога рассказала «АП» о случившейся с ней истории, об обмане властей и принуждении к выселению.

Эта история происходит в Хороге, областном центре ГБАО. 54-летнюю жительницу Хорога Татьяну Абдолбекову власти просят освободить двухкомнатную квартиру в доме, предназначенном под снос, взамен выделив однокомнатную в новостройке.

- Я со своими родителями приехала в Хорог из Казахстана в 1969 году. Поначалу мы жили в коммунальной квартире по улице Ленина, затем в 1972 году родители переехали в соседний дом №5 по улице Тошмухаммедова, где и в настоящее время я живу со своей сестрой и ее тремя малолетними детьми. В нашей квартире две комнаты: большая комната – 20 кв.м, вторая комната - 11 кв.м, кухня – 9 кв.м, летняя кухня - 17 кв. м. и две хозпостройки, в целом это 89 кв.м. Все это задокументировано в техпаспорте квартиры.

Абдолбекова: «Строители уже начали рыть котлован рядом с нашим домом. Но мы будем стоять на своем…»

По словам Абдолбековой, в прошлом году начались разговоры о строительстве двенадцатиэтажного жилого дома на месте соседнего пятиквартирного дома №6 по ул. Тошмухаммедова и дома с коммунальными квартирами по ул. Ленина, 58. В целом, согласно плану, под снос попадало жилье собственников около 25 квартир.

- Речи о сносе нашего десятиквартирного дома не было. В этом нас заверили в хукумате Хорога. Но в апреле этого года нас уведомили, что и наш дом тоже пойдет под снос и всем выделят жилье в 9-этажной новостройке. Пришла комиссия во главе с зампредом Хорога Джумой Джумаевым. Представители МБТИ замерили площадь каждой квартиры. Члены комиссии сказали, что каждому будет выделена равнозначная жилплощадь. Мне, соответственно, выделят как минимум двухкомнатную квартиру.

Абдолбекова говорит, что в мае завершилось строительство девятиэтажки и началось распределение квартир.

- Чтобы узнать, на каком этаже будет мне выделена квартира, я обратилась в хукумат города. Помощник Джумаева сказал, что я получу самую большую квартиру - в 54 кв.м. Потом выяснилось, что это всего лишь однокомнатная квартира. А соседке-инвалиду выделили однокомнатную квартиру в 40 кв.м на 8-м этаже. Я обратилась уже к мэру города Арамбегим Бозор. Она, коротко выслушав меня, заявила: «Идите домой, к вам придут». На следующий день всех жильцов сносимых домов пригласили прийти к новостройке. Там комиссия распределяла квартиры. Оказалось, что выделенная мне квартира расположена на четвертом этаже. Это всего одна комната в 19 кв.м, кухня - 12 кв.м, коридор - 3 кв.м, прихожая – 11 кв.м и совмещенный санузел. Итого около 54 кв.м. Ключи мы не взяли и ушли.

Кому что, кому ничто…

По мнению Абдолбековой, распределение квартир городской мэрией проводилось несправедливо.

- Жильцам десятиквартирного дома по ул. Тошмухаммедова, 5, распределили большие площади, хотя большинство из них жили в однокомнатных квартирах. Например, жильцы квартир 1, 2 и 8 получили двухкомнатные квартиры, жильцы 3, 6 и 9-й квартир - по две однокомнатные, и только 7-й квартире дали одну однокомнатную. С жильцами дома напротив той же улицы Тошмухаммедова, где предполагается строительство театра, вышла проблема. Жители трех квартир тоже не были согласны. Хукумат города выделил одной семье двухкомнатную, второй две однокомнатные. Жителям третьей квартиры, которые почти неделю жили в котловане, дали однокомнатную и пообещали выделить еще одну однокомнатную после завершения строительства 12-этажного дома.

Так, несогласными с распределением жилья, по словам Абдолбековой, остались она и ее соседка с 80-летней парализованной бабушкой, которая вскоре из-за переживаний в связи со спорами по поводу распределения жилья умерла.

- Однажды нас пригласил на прием председатель области Шодихон Джамшед. Мы пояснили свои претензии, из-за чего мы не согласны на выселение. Была создана еще одна комиссия, которая снова пришла с замерами. Поле этого все на время, примерно на неделю, успокоилось.

Суд и мучения в поисках правды

Продолжая свою историю, Абдолбекова указала, что в конце июля им принесли повестку в суд. Как оказалось, в связи с ее отказом выселяться без предоставления разнозначной жилплощади власти города обратились в суд.

- Первого августа на суде зампред города Джумаев показал, что хукумат предоставляет равнозначную жилплощадь. Я, в свою очередь, представила свои документы. Шарифзода призвал к мирному соглашению.

По словам собеседницы, Джумаев указал, что пока ей будет предоставлена однокомнатная квартира, а для получения второй однокомнатки она будет внесена в список первоочередников.

- На вопрос, сколько человек являются первоочередниками и сколько из них получили квартиры в новостройках, Джумаев ответил, что их 600 человек и жилье в новостройке получили только двое. Понимаете, мои родители еще в начале 70-х после приезда в Хорог обратились к властям города с заявлением на расширение жилплощади. Прошло полвека, и очередь до сих пор не дошла. Если я буду 601-й, то очереди не дождутся даже мои правнуки, - возмущается Абдолбекова.

Собеседница рассказала, что судебное заседание назначили на следующий день. Оно было коротким, без предоставления переводчика. Судья Шарифзода зачитал решение об удовлетворении требований администрации Хорога о ее безальтернативном выселении в однокомнатную квартиру.

- Мое требование предоставить мне равнозначную жилплощадь, то есть двухкомнатную квартиру, было отклонено. Я снова обратилась к председателю области Шодихону Джамшеду. Он заявил, что если есть решение суда, то он уже ничем не может помочь. В ответ я завила, что, пока мой вопрос не будет решен, я никуда не выселюсь.

Вместе с адвокатом Абдолбекова написала кассационную жалобу в областной суд. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

- Я приезжала и в Душанбе. Обращалась и в Генпрокуратуру, и в аппарат президента. Все мои обращения, письма и заявления снова и снова возвращались в Хорог, к зампреду города Джумаеву.

На одной из бесед Абдолбековой с администрации города Хорога она задала вопрос, который остался безответным.

- За 25 лет независимости вы построили один-единственный девятиэтажный жилой дом и не можете по справедливости распределить квартиры. Ребята из хорогского микрорайона Хлебозавод заняли все квартиры на одной площадке четвертого этажа. Власти не смогли справиться с ними сразу, и лишь после долгих переговоров они съехали. Если бы им не пообещали, они ведь не въехали бы туда, - сетует собеседница.

Абдолбекова подчеркнула, что неоднократно создавались комиссии и проводились повторные замеры.

- Когда практически всех выселили и остались две наши с соседкой квартиры, строители начали рыть котлован под будущий 12-этажный дом. Уже было начали сносить и забор, прилегающий к нашему дому. Тут собралось много людей. Все они были на нашей стороне. Увидев это, начальник милиции попросил «съехать по-хорошему». Но мы будем стоять на своем, мы ведь не просим большего, а всего лишь положенное нам по закону равнозначное жилье.

Все в норме?!

За комментариями мы решили обратиться к председателю города Хорога Арамбегим Бозор и ее заместителю Джуме Джумаеву. На телефонные звонки они не отвечали. По другим номерам телефонов администрации Хорога нас, отказываясь от комментариев, отсылали именно к руководству.

В распоряжении «АП» имеются официальные ответы Хорогского горсуда и прокуратуры ГБАО на заявления Абдолбековой.

В ответе Хорогского горсуда говорится, что в городе проводится реконструкция и в связи со строительством двух 12-этажных жилых домов и здания нового областного театра имени. М.Назаршоева, а также нескольких сооружений в микрорайоне всем выселенным лицам, в том числе трем нуждающимся семьям, были распределены 78 квартир в одном блоке девятиэтажной новостройки по улице Н.Хусрава. Было установлено, что квартира Абдолбековой согласно документации составляет 44,7 кв.м и Абдолбековой предоставлена однокомнатная квартира площадью 54 кв.м, что превышает по площади ее нынешнюю на 9 кв.м, поэтому суд считает приводимые ею доводы необоснованными.

Областная прокуратура ГБАО сообщает, что приведенные доводы относительно незаконного распределения квартир в новостройке не нашли своего подтверждения.

Адвокат: «Дело рассмотрено не объективно и не всесторонне»

Махмадали Чоршамбиев, адвокат Татьяны Абдолбековой, в интервью «АП» рассказал, что судом нарушены процессуальные права, в частности согласно ст. 58. ГПК РТ сторона истца нарушила нормы этой стать относительно обязанностей доказывания.

Чоршамбиев приводит, что в частности, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. Кроме того, согласно нормам этой статьи утверждение стороны считается признанным, если противоположная сторона оспаривает его, но не приводит для этого конкретных доводов.

-Так, в ходе судебного заседания было заявлено, что общая площадь квартиры составляет 54 кв. м., а полезная ее часть составляет всего лишь 18 кв. м. Орган местной исполнительной власти Хорога, забирая двухкомнатную квартиру моей подзащитной, действительно не берет во внимание остальные 31,02. Сторона истца не смогла привести веских доказательств законности своих действий по предоставлению ей в качестве компенсации однокомнатную квартиру, - говорит адвокат Абдолбековой.

Мнение экспертов

Эксперты в области жилищных прав также считают, что права Татьяны Абдолбековой были нарушены.

Председатель ОО «Независимый центр по защите прав человека», Шоира Давлатова в интервью «АП» заявила, что согласно нормам действующего Жилищного Кодекса (ЖК) РТ никто не может быть выселен из занимаемого жилого помещения или ограниченного вправе пользования жилым помещением иначе, как по основаниям и в порядке, предусмотренном законом.

Другой представитель этой организации, юрист Гулгуна Шозодаева, приводит, что по нормам ст. 39 ЖК РТ списки лиц, которые должны получить жилые помещения, а также списки лиц, получивших жилые помещения, выставляются для свободного обозрения. Форма упомянутых списков обязательно должна включать состав семьи, время постановки на учет, основания для первоочередного либо внеочередного получения жилого помещения, время предоставления жилого помещения и его размер.

Резюмируя беседу Шоира Давлатова относительно норм распределения жилплощади добавила, что согласно норм ст. 36 и 38 ЖК РТ, жилое помещение предоставляется в размере 12 кв. м на человека. Жилое помещение предоставляется в черте данного населенного пункта. При предоставлении жилых помещений не допускается заселение одной комнаты лицами разного пола старше семи лет, кроме супругов. Жилое помещение предоставляется с учетом состояния здоровья гражданина, места его работы, а также других, заслуживающих внимания обстоятельств. Инвалидам, престарелым, больным сердечно сосудистыми и другими заболеваниями жилые помещения предоставляются с учетом их желания на нижних этажах или в домах, имеющих лифты. При определении размера предоставляемого жилого помещения учитывается наличие в семье женщин, имеющих беременность свыше 12 недель.