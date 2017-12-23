Обладательница титула "Краса Вселенной 2017" таджичка Анна Муминова готовится поднять флаг республики на Эльбрусе. Впервые в истории конкурсов красоты полуфинал международного конкурса пройдет именно на этой вершине.

Как сообщается на сайте конкурса, экспедиция на Эльбрус запланирована на июль 2018 года. Летом на Эльбрусе наиболее приемлемые погодные условия для успешного восхождения.

Генеральный продюсер и председатель жюри международного конкурса красоты «Краса Вселенной» Леонид Хромов лично поднимет флаг международного конкурса красоты «Краса Вселенной» на вершину, и здесь же в прямом эфире объявит 15 финалисток конкурса, которые приедут в сентябре 2018 года в Москву на финал конкурса «Краса Вселенной 2018».

с сайта beautyofuniverse.ru

Сообщается, что принимать участие в экспедиции на Эльбрус будет также и обладательница титула «Краса Вселенной 2017» Анна Муминова, которая планирует поднять флаг Таджикистана на вершину. Если у Анны получится взойти на Эльбрус, то она станет первой красавицей в истории конкурсов красоты, побывавших на Эльбрусе. Готовиться к экспедиции Анна начнет сразу после новогодних праздников, отмечают организаторы.



