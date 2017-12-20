АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
21 декабря в Душанбе пройдет пятое совместное заседание Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ пятого созыва
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ДЕКАБРЯ
1934 - Сдана в эксплуатацию первая очередь Вахшстроя, в результате чего были освоены и введены в строй земли Вахшской долины.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 ДЕКАБРЯ
1926 – Родился драматург Феликс Ташмухамедов.
1927-1982 года – родился переводчик и журналист Абдулло Зокир
1929-2002 года – родился кинорежиссер, Народный артист Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Тохир Сабиров.
1939-1994 года – родился государственный деятель Мунавваршо Назриев.
1951 года – родился заслуженный артист Таджикистана Махмадали Махмадов
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, туман, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 6-11 тепла, в горах ночью -4+1, днем -2+3.
По Хатлонской области- Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 8-13 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 16-21 мороза, днем 4-9 мороза.
По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах небольшой дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем -2+3.
По городу Душанбе - Переменная облачность, временами слабый дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 8-10 тепла.
По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 0-5 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 13-15 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла.
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