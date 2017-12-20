Региональный офис Программы развития ООН в г. Куляб организовал пресс-тур по местам реализации инициативы «Улучшение благосостояния сельского населения в девяти районах Республики Таджикистан» (УБСНРТ) в двух районах Кулябского региона Хатлонской области. УБСНРТ – это Проект по улучшение благосостояния сельского населения девяти районов Республики Таджикистан. Вместе с другими журналистами с деятельностью проекта в этом регионе ознакомился и корреспондент «Азия-Плюс».

Данная инициатива была реализована при финансовой поддержке правительства Российской Федерации. ПРООН в Таджикистане реализует данный проект в тесном сотрудничестве с Министерством экономического развития и торговли РТ, а также с представителями частного сектора и гражданского общества. Основная цель проекта направлена на решение социально-экономических вопросов, которые способствуют улучшению жизни населения, исходя из приоритетов на национальном и местном уровнях. Проект содействует местным органам власти в эффективном планировании и мониторинге социально-экономического развития районов, посредством разработки и обновления Программ Развития Районов (ПРР) и реализации около 50 приоритетных инициатив, вытекающих из этих программ.

В рамках данного проекта было разработано 2 новых и обновлено 7 ПРР в целевых районах проекта. Более 180 специалистов местных органов власти прошли обучение по мониторингу и оценке приоритетов местного и национального развития. Всего 84 инфраструктурных проектов таких как насосная станция, теплица, маслобойка, холодильная камера, цех по сушки фруктов, кондитерские и швейные цеха были построены, что охватило 517 586 человек (252 679 женщин). Также было выдано более 2500 (1035 женщин) микрокредитов для наиболее уязвимых слоев населения для улучшения бизнес среды и развития предпринимательской деятельности на местном уровне.

Проект способствует улучшению эффективности производителей и переработчиков сельскохозяйственных товаров и способствует повышению занятости и развитию бизнеса в девяти наиболее уязвимых районах Таджикистана - Восе, Темурмалик, Айни, Пенджикент, Исфара, Истаравшан, Рашт, Джиргаталь и Таджикабад, с учетом их социальных и экономических потребностей.

Современная теплица в помощь сельским женщинам

Мухаббат Тагоева, жительница кишлака Чордара джамоата Тугарак Восейского района, рассказывает, что уже и не вспомнит была ли здесь когда-нибудь такая современная теплица ДФХ:

- Я, в лице всех теперь работающих женщин кишлака Чордара, выражаю благодарность ПРООН и Правительству Российской Федерации за то, что они поддержали дехкано-фермерское хозяйство «Бобои Барот». Теперь у нас есть возможность зарабатывать на жизнь честным трудом. “Как раз на днях мы получили свою девятую зарплату, поэтому находимся в приподнятом настроении духа”, - говорит Тагоева.

По словам руководителя женщин ДФХ «Бобои Барот» Майрамби Нуралиевой, одной из основных задач Проекта ПРООН при финансировании РФ является поддержка сельских женщин в трудоустройстве, большинство из которых разведены, и вынуждены содержать себя и детей.

На данное время в ДФХ «Бобои Барот» работает 18 женщин, заработная плата зависит от производства и объёма работы. По словам Мухаббат Тагоевой, раньше им приходилось работать на хлопковых полях, но платили там нерегулярно и мало. На новой работе ей нравится еще и то, что у них есть возможность узнать все тонкости работы в создания и подержании теплиц, а значит, в будущем они смогут создать аналогичные на собственных земельных участках.

Проект по возведению современной теплицы был предложен представителем ДФХ «Бобои Барот» джамоата Тугарак Хайриддином Баротовым.

Свежие овощи - круглый год в торговых точках Восейского района

Производственно-демонстрационная теплица построена в целях ознакомления сельских жителей с новейшими технологиями. В теплице установлена система водоснабжения, отопления и система капельного орошения, внедрена инновационная технология выращивания сельхоз продуктов.

Как отмечают жители Восейского района, стоимость овощей на рынках изрядно стала дешевле за счет того, что работа теплиц позволила увеличить объем производства.

Обучение и возрождение адрасткачества

Профессионально-технический лицей (ПТЛ) Восейского района был создан в 1970 году в целях обучения сельского населения профессиональным навыкам. В последнее десятилетие женщины начали проходить обучение по швейному делу и бухгалтерскому курсу.

Для реализации национальной программы по возрождению адрасткачества хукумат Хатлонской области выступил с предложением по созданию и оснащению класса по адрасткачеству. Данная инициатива была поддержана также в рамках данного проекта, в результате чего были созданы и оснащены специализированные классы по адрасткачеству и внедрены в программу обучения ПТЛ.

На сегодняшний день ремеслу обучено 58 девушек и женщин; еще 15 девушек и женщин проходят обучение на данный момент. Тренер по адрасткачеству в ПТЛ Восейского района Мохшариф Рахматова говорит, что в прошлом году во время обучения, девушки смогли произвести адрас, реализовать на местных рынках и на полученные средства смогли приобрести сырье для устойчивого развития своей деятельности. Восстановленный и оборудованный класс по адрасткачеству передан на баланс профессионально-технического лицея Восейского района. ПТЛ несет ответственность за дальнейшую эксплуатацию и устойчивость программы обучения.

Мини Машинно-тракторная Станция и отремонтированный водопровод – помощь дехканам

Ограниченный доступ к сельскохозяйственной технике является одной из основных проблем в сельских местностях. Для своевременной обработки земель дехканские хозяйства сталкиваются с проблемой отсутствия сельхоз техники, что требует дополнительные расходы фермеров на аренду техники.

С целью облегчения полевых работ и своевременного выполнения сезонных работ была поддержана инициатива по созданию мини машинно-тракторной станции.

- Акведук нашего джамоата, в кишлаке Джаврез, не ремонтировался долгие годы, в результате чего дехкане джамоата сталкивались с множеством проблем во время полива земель, - сообщил Абдурахим Авазов, и.о. заместителя председателя джамоата Абди Авазова. - в рамках проекта, также был отремонтирован водопровод длиной 48м, и теперь 80% поливных земель джамоата А. Авазова и 20% поливных земель джамоат Гулистон орошаются через новый водопровод.

Кредиты для развития

С целью расширения предпринимательской деятельности в сельской местностиПРООН выделил грант Микро-кредитному фонду «Сарвати Вахш» на выдачу кредитов с низкой льготной процентной ставкой (1%) для наиболее уязвимых слоев населения для реализации и расширения предпринимательской деятельности. Только через МКФ «Сарвати Вахш» 365 человек, из которых 123 женщины, получили микрокредиты с льготной процентной ставкой (1%) в год и начали развивать старт-ап бизнес.

Микрокредиты распределены по таким кредитным продуктам как: производство и переработка фруктов и овощей (50%), животноводство (20%), производство товаров и предоставление услуг (20%), торговля (10%).

Житель кишлака Курбоншахид джамоата Гулистон Джамамурод Джаборов очень доволен данной программой кредитования. Он наряду с другими своими знакомыми получил кредит в размере 6 тысяч сомони для посева риса и развития рисоводства. Собрав и реализовав урожай, он получил около 10 тысяч сомони прибыли. Рустамшо Бозорали, кредитный работник МКФ «Сарвати Вахш», рассказывает, что их клиенты работают всей семьей, чтобы улучшить благосостояние своей семьи.

Обучение навыкам газ-электросварочного дела

Газо-электросварочная услуга является одной из востребованных специальностей в регионе, но из-за отсутствия средств и оборудования отдел Агентства труда, миграции и занятости населения Темурмаликского района не имело возможности организовать этот курс. По запросу местного руководства был восстановлен и оснащён класс по газо-электросварочному делу в рамках проекта.

По словам директора, 21 человек трудоустроены, 21 безработных обучены. В районе улучшена деятельность по оказанию газосварочных услуг. Также в рамках проекта были выданы грантовые средства на «Содействие в создании условий для развития бизнеса и обеспечения само/занятости в девяти районах РРП, Согдийской и Хатлонской областей» и поддержаны следующие под-проекты: «Создание качественной цепочки поставок абрикоса из садов районов Темурмалик и Восе до закупки продукции переработчиками г. Исфары», «Развитие пчеловодство и производство мёда с вовлечением женщин из уязвимых семей Восейского района» и «Создание производственной теплицы в районе Темурмалик».

В двух целевых районах - Восе и Темурмалик Хатлонской области на конец 2017 года реализованы 15 подпроекта, направленных на развитие местной экономики, создание новых рабочих мести улучшение благосостояния населения.