Страна: США

Жанр: семейный, комедия, мультфильм

Режиссер: Карлос Салдана

Актеры: Кейт МакКиннон, Дэвид Теннант, Бобби Каннавале, Джон Сина, Джина Родригез, Даниэла Бобадилла, Давид Диггс, Мигель Анхель Сильвестре, Энтони Андерсон, Рауль Эспарза

Премьера в Душанбе: 21 декабря, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде.



Фердинанду предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное — остаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг.