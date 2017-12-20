В первом полугодии 2017 года в Узбекистане возбудили 1130 уголовных дел в отношении 1566 чиновников, подозреваемых в коррупции. В суд передали 954 дела против 1442 должностных лиц, сообщает ИА "Фергана".

По данным экспертов, количество коррупционных преступлений в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось. В частности, число возбужденных уголовных дел уменьшилось на 22%, переданных в суд - на 23%.

Количество правонарушений по 207-й статье Уголовного кодекса («Должностная халатность») сократилось на 39%, по 209-й («Должностной подлог») — на 38%, по 167-й («Хищение путем присвоения или растраты») — на 37%, по 205-й («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») — на 35%, по 206-й («Превышение власти или должностных полномочий») — на 31%, по 210-й («Получение взятки»), 211-й («Дача взятки») и 212-й статьям («Посредничество во взяточничестве») — на 13%.

С фактами коррупции тем или иным образом сталкивались 56,8% жителей Узбекистана, опрошенных ранее центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр». Как правило, по мнению респондентов, коррупционные правонарушения встречаются в сфере здравоохранения (37,6%), образования (31,4%), правоохранительных органах (25%), а также в службах занятости, социального обеспечения, коммунального обслуживания, банках, налоговых и таможенных органах, хокимиятах (администрациях) и так далее.

Чаще других о коррупции говорили жители Каракалпакстана, Ташкентской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областей. В основном, об этом заявляли предприниматели, сотрудники иностранных организаций и фирм, представители негосударственных некоммерческих организаций, учащиеся колледжей, лицеев и вузов.

В январе 2017 года президент Шавкат Мирзиёев подписал закон «О противодействии коррупции». В феврале была образована Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции. В нее вошло практически всё руководство страны - министры, председатели госслужб или их заместители, - а также ректоры двух вузов, всего 42 человека, возглавил комиссию генеральный прокурор Ихтиёр Абдуллаев.

В авторитетном «Индексе восприятия коррупции», который ежегодно публикует организация Transparency International, Узбекистан всегда находится в хвосте таблиц, набирая порядка двух десятков баллов из ста возможных. К примеру, в 2016 году он разделил с Камбоджей и Демократической Республикой Конго 156 место из 176 возможных.