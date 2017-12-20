Исследование медиапредпочтений является совместным проектом Министерства культуры Таджикистана и общественной организации «Медиа консалтинг». Цель исследования - определение уровня пользования отечественными СМИ населением Таджикистана.

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«Предпочтения аудитории СМИ, практически, оставались неизменными до 2000 года, а виды СМИ развивались примерно одинаково успешно. Но последнее десятилетие отмечено появлением новых видов СМИ – интернет, социальные сети и мессенджеры. Есть предположения, что в связи с этим происходит постепенная трансформация СМИ.

Раньше можно было безошибочно сказать, что дети любят детские телеканалы и журналы, водители слушают днем радио и вечером смотрят ТВ, а интеллигенция не может обойтись без печатных изданий. Теперь же новые гаджеты и технологии, возможно, вносят новые тенденции, которые на сегодняшний день не исследованы», говорит директор ОО «Медиа консалтинг» Наби Юсупов.

Ожидается, что исследование покажет, в каком направлении необходимо двигаться традиционным СМИ и, какие могут открыться перспективы для новых медиа, определит аудиторию разных СМИ и предложит направления по развитию отрасли в дальнейшем.

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Исследователи предполагают опросить 2000 респондентов по всей республике. Для этого разработана соответствующая методология, которая будет проводиться Центром социологических исследований «Зеркало». Результаты исследования будут презентованы в феврале 2018 г.

По данным Министерства культуры РТ, в настоящее время в республике зарегистрировано и функционируют 367 газет (107 государственных и 260 негосударственных), 239 журналов (110 государственных и 129 негосударственных), 34 ТВ-каналов (8 государственных и 26 негосударственных).

А также: 30 радиостанций (6 государственных и 24 негосударственных), 71 издательство (10 государственных и 61 негосударственных), 11 информационных агентств (1 государственное и 10 негосударственных).

Исследование проводится при финансовой поддержке посольства США в РТ.