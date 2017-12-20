Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане призывает «незамедлительно и безоговорочно освободить независимого журналиста и руководителя таджикской команды КВН Хайрулло Мирсаидова, если его удерживают за осуществление своего права на свободу выражения в порядке, защищенном статьей 19 Международного Пакта о гражданских и политических правах.

Об этом говорится в заявлении Коалиции, в котором «выражается серьезная озабоченность в связи с задержанием Мирсаидова».

В нем отмечено, что «сатирико-комедийные выступления являются одной из форм выражения своего мнения, которая находится под защитой статьи 19 Международного Пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), который Таджикистан ратифицировал в 1999 году, тем самым взяв на себя обязательство по его выполнению».

«В ноябре Мирсаидов написал открытое письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и другим высокопоставленным чиновникам с просьбой разобраться с фактом коррупции, с которым он столкнулся в ходе своей деятельности в управделами молодежи и спорта Согдийской области.

Однако, вместо того, чтобы отреагировать на статью Мирсаидова и провести прокурорскую проверку (согласно статьи 144 УПК РТ), Мирсаидова за публикацию в СМИ обвинили в «заведомо ложном доносе».

Следует отметить, что заведомо ложным доносом может быть признано только такое сообщение, которое может непосредственно инициировать проведение доследственной проверки, выступить поводом к возбуждению уголовного дела. Чтобы говорить о данной статье, необходим факт того, что виновный осознает, что сообщает в правоохранительные органы заведомо для него ложную информацию о совершенном преступлении и желает сообщить такие сведения.

При доносе виновный намеревается ввести в заблуждение правоохранительные органы о виновности невиновного лица, имея цель последующего привлечения лица к уголовной ответственности.

В данном случае, у Мирсаидова не было намерения предоставлять ложную информацию, он был уверен в достоверности своих заявлений и хотел привлечь внимание к общественным проблемам», - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечено, что «свобода выражения мнений закреплена в статье 30 Конституции РТ («Каждому гарантируется свобода слова, печати, право на пользование СМИ. Государственная цензура и преследование за критику запрещается»).

Помимо того, Коалиция обращает внимание на то, что статья 189 УК РТ «не позволяет четко сформулировать, какие действия могут рассматриваться, как возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды».

В документе отмечено, что Таджикистан получил немало рекомендаций от международных органов прекратить практику подавления свободы слова и выражения мнения в стране.

«В частности, такие рекомендации были даны со стороны стран-участниц Совета ООН по правам человека в рамках Универсального периодического обзора (обеспечивать журналистам и другим лицам возможности для свободного осуществления права на свободу выражения мнений), Специального докладчика ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выражение, Комитета ООН по правам человека и других международных органов», - отмечено в заявлении.

«В этой связи, Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане призывает власти Таджикистана провести тщательное, беспристрастное и объективное расследование по делу Хайрулло Мирсаидова, выяснить не был ли он наказан за его законное осуществление свободы выражения мнений, защищенное статьей 19 МПГПП, обеспечить своевременный и беспрепятственный доступ адвоката, провести объективную проверку по заявлению Мирсаидова, обеспечить прозрачность, гласность и доступ общественности к результатам рассмотрения его дела», - подчеркнуто в заявлении Коалиции.

Кроме этого, Коалиция призывает «соблюдать признанные Таджикистаном национальные и международные нормы, и отказаться от практики преследования журналистов и давления за критику и их профессиональную деятельность, обеспечить справедливое судебное разбирательство в полном соответствии с международными гарантиями, если дело поступит в суд».

Напомним, 5 декабря 2017 года Хайрулло Мирсаидова был задержан прокуратурой Согдийской области. 8 декабря против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.