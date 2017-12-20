Жители различных микрорайонов района Сино города Душанбе на сутки останутся без питьевой воды.

С 22:00 20 декабря до 24:00 21 декабря вода будет отключена в районе Сино, сообщается на сайте столичной мэрии.

«Воды не будет в связи с соединением труб с действующими водопроводными линиями на объекте «Реконструкция автодороги Душанбе-Турсунзаде-граница с Узбекистаном» (от памятника Сино до западных ворот города Душанбе)», - говорится в сообщении мэрии.

В частности, воды не будет в микрорайонах 92, 82, 101, 102, 112, Испечак-1, Испечак-2, Казокон-1, Казакон-2, Ободкорон, Бунёдкорон, а также на улице Н. Махсума.

В связи с этим городская администрация просит жителей вышеназванных улиц запастись питьевой водой на одни сутки.

Мэр столицы поручил представителям района Сино и ГУП «Душанбеводоканал» обеспечить подвоз воды в вышеназванные районы посредством автомобилей–водовозов.