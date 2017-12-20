Ассоциация научно-технической интеллигенции Таджикистана помогла малоимущим семьям оформить гражданскую регистрацию.

Эта инициатива была проведена под девизом: «Каждый человек значим» и в рамках Проекта Ассоциации «Поддержка реформирования системы гражданской регистрации в Республике Таджикистан», реализация которого была начата в июле этого года.

Целями проекта является повышение уровня правовой культуры и ответственности населения для своевременного оформления документов гражданской регистрации и уровня доступности к государственным услугам, предоставляемыми органами ЗАГС.

Реализация проекта стала возможной при финансовой поддержке Швейцарского офиса по сотрудничеству, а партнерами выступили UNFPA, ПРООН и ООН Женщины. Вся работа ведется в тесном сотрудничестве с Министерством юстиции Республики Таджикистан.

Проект реализуется в районе Рудаки, Бободжона Гафуровском районе Согдийской области и г. Курган-Тюбе Хатлонской области.

- За это время мы провели большое количество мероприятий в целевых районах, через которые пытались донести до населения важность своевременной регистрации в органах ЗАГС. В частности, мы проводили круглые столы, форумы и театральные представления в районах. Так же, мы готовили телевизионные сюжеты, которые демонстрировались по местным ТВ, - отмечает проектная команда АНТИ.

По словам Ироды Бободжоновой – исполнительного директора АНТИ, отсутствие документов гражданской регистрации в основном наблюдается у жителей из малоимущих семейств, у которых просто нет денег для получения документов гражданского состояния.

Например, получение свидетельства о рождении ребенка стоит 50 сомони, но для многих семейств это большие деньги, поэтому их дети просто живут без документов, что впоследствии создает для семьи другие проблемы. Например, проблемы с устройством в детский сад или школу.

Проблемы с документами гражданской регистрации так же существуют у семейств, которые стали жертвами стихийных бедствий.

Как сообщила заведующая ЗАГС района Рудаки Сановбар Ашурова при поддержке Ассоциации научно-технической интеллигенции, им удалось выявить в районе количество граждан, у которых отсутствуют документы органов регистрации граждан и устранить эту проблему.

- Благодаря работе Ассоциации мы решили проблемы этих жителей, и за это время мы выдали 73 свидетельства о заключении брака и рождении. Общая стоимость этих документов составила 3 тыс. 365 сомони, - сообщила Ашурова.

Вручение документов состоялось в торжественной обстановке в Культурном комплексе района Рудаки с участием руководства района, представителей государственных ведомств, жителей и представителей проекта.

Во время мероприятия были продемонстрированы спектакли в исполнении артистов театра им. Ато Мухамеджанова г. Курган-Тюбе, которые выступили в качестве партнеров данного мероприятия.

В основу спектаклей легли реальные истории, когда при создании семьи или рождении детей в национальных семьях в основном отдают приоритет материальной стороне вопроса и не думают о юридической стороне брачного союза или рождения ребенка.

- Меня очень впечатлили спектакли, - рассказывает одна из жительниц района. - Действительно, мы всегда думаем о том, как впечатлить соседей и родственников, но мало думаем о том, что нужно заключать официальную регистрацию. У кого-то жизнь не складывается, а от того, что нет ЗАГСа, многие женщины вместе с детьми остаются со своими проблемами одни. Я думаю, нам всем есть над чем подумать.