Российским спецслужбам удалось частично восстановить удаленные данные с жесткого диска Мевлюта Алтынташа, который 19 декабря 2016 года застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова. Полученной информацией они поделились с турецкой прокуратурой. Об этом пишет CA-News со сылкой на турецкую газету Hurriyet.

По информации издания, в ходе расследования убийства Карлова, которое длилось последний год, спецслужбы Турции проанализировали информацию на ноутбуке Алтынташа, но им не удалось восстановить удаленные данные. После этого жесткий диск запросили российские спецслужбы, пообещавшие «альтернативный способ» извлечения данных. Какой именно способ, издание не указывает.

Согласно Hurriyet, российским спецслужбам удалось выявить на диске два удаленных файла с упоминанием Фетхуллаха Гюлена и 690 удаленных файлов, в которых содержалось слово «Хизмет». В четырех файлах имелось упоминание FETO, в одном — «Нур Джемаати».

«Очевидно, что организаторы и зачинщики преступления хотели нанести глубочайший ущерб российско-турецким отношениям, также выяснилось, что за этим преступлением стоит террористическая организация Фетхуллаха Гюлена FETO, расследование продолжается при участии российских коллег», — сказал РБК посол Турции в России Хусейн Дириоз. После трагедии меры по обеспечению безопасности всех посольств были усилены, для российского посла турецкой стороной была выделена личная охрана, которая и сейчас работает с ним, рассказал посол.

В то же время следователи не обнаружили среди удаленных файлов ничего по запросам «Аль-Каида», «Ан-Нусра» или «ИГИЛ» (запрещенные в России террористические организации). Не было найдено и файлов с ключевыми словами по-арабски. В момент нападения на Карлова Алтынташ якобы выкрикнул несколько фраз на арабском языке — по мнению Турции, это стало лишь попыткой отвести внимание от реальных организаторов и представить теракт как дело рук «Аль-Каиды», сообщает Hurriyet со ссылкой на заявление прокуратуры Анкары.

В то же время следователи не обнаружили среди удаленных файлов ничего по запросам «Аль-Каида», «Ан-Нусра» или «ИГИЛ» (запрещенные в России террористические организации). Не было найдено и файлов с ключевыми словами по-арабски. В момент нападения на Карлова Алтынташ якобы выкрикнул несколько фраз на арабском языке — по мнению Турции, это стало лишь попыткой отвести внимание от реальных организаторов и представить теракт как дело рук «Аль-Каиды», сообщает Hurriyet со ссылкой на заявление прокуратуры Анкары.

Версии причастности FETO Анкара придерживалась с самого начала: уже через день после убийства в разговоре со своим американским коллегой Джоном Керри министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказал мнение, что за атакой на Карлова стоят гюленисты. Причем той же версии, по его словам, придерживаются и в Москве, сообщает РБК.

В рамках расследования убийства российского посла с конца прошлого года были допрошены 33 подозреваемых. По обвинению в организации умышленного убийства Карлова турецкие правоохранительные органы арестовали четырех человек, включая двух сотрудников полиции и президента медиахолдинга Guru Media Айреддина Айдынбаша. Тогда турецкие власти заявили, что Айдынбаш уже находился под подозрением правоохранительных органов в связи с FETO. На прошлой неделе, 14 декабря, по обвинению в участии в убийстве Карлова был арестован бывший турецкий полицейский Рамазан Юджель. Ранее он был уволен со службы по подозрению в связях с FETO.