Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня ратифицировала Соглашение о финансировании по проекту «Реабилитация Нурекской ГЭС, фаза 1».

Соглашение было подписано в июне 2017 года между Республикой Таджикистан и Международной Ассоциацией Развития (МАР).

«МАР для реализации этого проекта выделит 225 миллионов долларов США, из которых 57 миллионов долларов в качестве гранта, остальное - в качестве льготного кредита», - сообщил сегодня в ходе очередного заседания парламента министр энергетики и водных ресурсов страны Усмонали Усмонзода.

Ранее Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) для реализации вышеназванного проекта выделил 40 миллионов долларов США в качестве кредита. Еще 60 миллионов долларов США в качестве кредита выделит Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Таким образом, на сегодняшний день собрана вся необходимая сумма для реализации первой фазы реабилитации Нурекской ГЭС. Проект первой фазы по реабилитации Нурекской ГЭС будет реализован в течение пяти лет.

Проект восстановления Нурекской ГЭС, разделенный на две фазы, предусматривает замену всех 9 гидроагрегатов и ключевых компонентов инфраструктуры станции, автотрансформаторов, реконструкцию вспомогательных трансформаторов, повышение безопасности эксплуатации плотины, оказание технической помощи.

Для реализации второй фазы проекта также необходимо израсходовать примерно 350 миллионов долларов США.

Усмонзода отметил, что после полной реабилитации Нурекской ГЭС выработка электроэнергии на объекте достигнет 3300 МВт.

Депутаты сегодня также ратифицировали подписанное в сентябре текущего года в Пекине льготное кредитное соглашение по проекту «Реабилитация и строительство высоковольтной линии электропередачи 500 кВ в РРП».

Данное соглашение было подписано между правительством РТ и Экспортно-импортным банком КНР.

Усмонзода отметил, что для реализации данного проекта китайская сторона выделит в качестве льготного кредита порядка 72 миллионов долларов США.

Данная высоковольтная линия позволит электроэнергию, производимую Рогунсккой ГЭС, присоединить к единой системе электроэнергии Таджикистана.

Нурекская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция в Центральной Азии, а Нурекская каменно-набросная плотина высотой 300 м является второй по величине в мире. ГЭС обеспечивает более 70% всей вырабатываемой электроэнергии в стране и входит в Вахшский каскад ГЭС. Проектная установленная мощность станции составляет 3000 МВт. В настоящее время ГЭС потенциально может генерировать только 77% от ее проектной мощности из-за устаревания оборудования и отсутствия необходимого технического обслуживания, в связи с чем максимальная мощность Нурекской ГЭС в последние годы не превышала 2320 МВт.

Достройкой Рогунской ГЭС на данный момент занимается итальянская компания Salini Impregilo.

В октябре 2016 года она начала работы по строительству каменно-набросной плотины, высота которой составит 335 метров. На возведение этого сооружения будет направлено $1,95 млрд.

Ожидается, что первая турбина будет сдана эксплуатацию в конце будущего года, а вторая - в начале 2019 года. За счет продажи вырабатываемой этими двумя агрегатами электроэнергии, будет продолжено дальнейшее строительство Рогунской ГЭС.

Итальянская компания планирует завершить строительство Рогунской ГЭС в течение 13 лет. Стоимость строительства ГЭС - $3,9 млрд.