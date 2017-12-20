В минувшие выходные в Душанбе состоялся финал на Первый Кубок по киберспорту Таджикистана. Соревнования проходили по двум дисциплинам Dota2 и FIFA18. За проведением турнира все желающие могли наблюдать в режиме реального времени во Дворце молодежи.

Финалисты Кубка прошли отбор среди более 600 участников со всей республики. В захватывающей борьбе со счетом 3:2 победителем в дисциплине Dota2 стала команда «Keepers of Abyss», второе место заняла команда «Nakazat».

В дисциплине FiFA победителем стал Фируз IB Ибрагимов, второе место занял Фируз Firuz.S Сафаров.

В любительском турнире по Dota2 (1+1), который проводился между основными раундами финала, победителем стал Анвар Invictus Нуралиев.

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Призовой фонд Кубка был предоставлен компанией «МегаФон Таджикистан».

«Мы надеемся, что Первый кубок даст толчок к профессиональному отношению к киберспорту в Таджикистане. И при дальнейшей поддержке хукумата города Душанбе и Центра Молодежи будет способствовать созданию условий для профессионального роста киберспортсменов, которые смогут достойно представлять Таджикистан на мировой арене уже в ближайшее время на Азиатских играх 2018 года в Джакарте», - поделился своим мнением организатор Первого Кубка, создатель портала esports.tj Усмон Ахмедов.

Отдельную благодарность организаторы: Кибер клуб «Радной», компания «NextView» и портал esports.tj выражают партнерам: Samsung Electronics, «МегаФон Таджикистан», «Кока Кола Нушокихои Точикистон», Кинотеатру «Кайхон», Информационному партнеру Медиагруппе «Азия-Плюс» и техническим партнерам - компании «Вавилон-Т» и магазину «Техника».