Вопрос об обмене оперативной информацией обсудили глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода и Временный поверенный в делах посольства США в Душанбе Кевин Коверт.

Встреча состоялась 19 декабря в Душанбе, сообщает пресс-центр МВД республики.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с наращиванием сотрудничества двух государств в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, торговля людьми.

Совестная борьба с организованной транснациональной преступностью также была в центре внимания двух сторон.