Таджикистан может начать поставку электроэнергии в Узбекистан летом будущего года, заявил сегодня, выступая сегодня на очередном заседании парламента республики, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода.

По его словам, после вывода Таджикистана из Объединенной системы электроэнергии Центральной Азии в ноябре 2009 года энергосистемы и Таджикистана и Узбекистана перетерпели существенные изменения.

«После вывода нашей страны из ОСЭ Таджикистан наладил поставку электроэнергии собственного производства на север страны, который ранее пользовался узбекской и кыргызской электроэнергией. Юг Узбекистана, который ранее потреблял таджикскую электроэнергию, Узбекистан начал обеспечивать сам», - отметил министр.

Он заявил, что сегодня и Таджикистан и Узбекистан решительно настроены на восстановление ОСЭ региона.

«Для этого необходимо Узбекистану восстановить 60 км ЛЭП, соединяющей юг страны с Таджикистаном, необходимо реализовать проект релейной защиты и автоматики», - сказал Усмонзода.

Министр заявил, что в 2017 году таджикские энергетики, как и в прошлом году, произвели свыше 18 миллиардов киловатт часов электроэнергии, что позволило обеспечить страну электроэнергией без введения лимита.

Он заявил, что сегодня основным потребителем таджикской электроэнергии является население.

«ТАЛКО сегодня, в среднем, в сутки потребляет 7 миллионов квтч электроэнергии. В следующем году алюминиевая компания намерена удвоить производство алюминия и при этом, естественно, возрастет потребность компании в электроэнергии в два раза», подчеркнул Усмонзода.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день в стране из 283 малых ГЭС, 90 «вообще не работают».

«Причиной в том, что их возвели без учета реалии местностей. Например, в Шахринавском районе две малые ГЭС не работают из-за нехватки воды - зимой воды совсем нет, летом вода уходит на нужды аграрного сектора», - подчеркнул министр.

Он сообщил депутатам, что на сегодняшний день правительство Таджикистана ведет переговоры с Китаем по строительству ТЭЦ «Фон-Ягноб», мощностью 600 мегаватт.

«В случае строительства данного объекта много проблем таджикской электроэнергии могут быть решены, не дожидаясь завершения строительства Рогунский ГЭС», - отметил Усмонзода.