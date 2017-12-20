Концерт прошел в клубе Caribbean Club, где он, выступающий теперь под псевдонимом Jonibek, презентовал свой новый музыкальный альбом «ДИВО».

В альбоме собраны 14 песен на украинском, таджикском и русском языках. В основе одноименного концерта под названием «ДИВО» лежит симбиоз украинского мелоса и лучших образцов музыкальной культуры Азии.

Все песни на концерте Джонибек исполнял вживую. Программа была театрализированной, в ней также принимали участие украинские музыканты. Публика тепло встретила таджикского исполнителя, особенно когда в завершении концерта он вместе со своим отцом, Народным артистом СССР Джурабеком Муродовым, специально прилетевшим в Киев на концерт сына, исполнили песню "Зулайхо".

Как отмечал Джонибек ранее, он рад, что сможет в Киеве представить свою новую концертную программу, созданную украинской командой. «Это будет и лирика, и душа, и счастье, и любовь – это мой мир музыки», - обещал певец. Судя по отзывам на его официальной страничке, украинским меломанам концерт понравился.

На счету таджикского исполнителя 5 студийных альбомов и громкие международные награды. Певец является обладателем международной премии «BIG APPLE MUSIC AWARDS» в 2010 и 2012 годах, которая ежегодно вручается самым популярным эстрадным артистам Азии, в городе Нью-Йорк (США), награда BAMA AWARDS в 2016 году в Гамбурге и многие другие.