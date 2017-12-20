В 2017 году в мире в общей сложности были убиты 65 журналистов, сообщает организация "Репортеры без границ". Цель в каждом случае заключалась в том, чтобы заставить их замолчать, говорится на сайте организации.

“Репортёры без границ” опубликовали итоги года, касающиеся репрессий в отношении журналистов во всём мире.

В 2017 году 65 журналистов было убито, 326 находятся в настоящее время в заключении, а 54 являются заложниками.

Согласно итогу репрессий против журналистов в 2017 году, подведённому РБГ, 65 из них погибли либо при исполнении обязанностей, например став жертвами бомбардировок, либо будучи убитыми, так как их расследования кому-то мешали. Именно жертвы убийств представляют наиболее значимую часть этой статистики - 60%.

Эти цифры по-прежнему тревожат, но, тем не менее, 2017 год оказался наименее смертоносным для профессиональных журналистов (50 человек) за последние 14 лет.

Начиная с 2012 года даже наблюдается устойчивое снижение числа погибших. Конечно, журналисты уезжают из стран, которые становятся слишком опасными, таких как Сирия, Йемен или Ливия… Но РБГ отмечает также рост осознания значимости защиты журналистов. Начиная с 2006 года, ООН было принято несколько резолюций по этой теме, а во многих редакциях были приняты стандарты безопасности.

Одлнако, это снижение не касается числа убитых женщин-журналистов. Их за истекший год стало вдвое больше: всего погибло десять женщин против пяти в 2016 году.

Большинство из них имело одну общую черту - они были опытными и обладающими боевым духом. Несмотря на угрозы, они продолжали свои расследования и раскрывали примеры коррупции, жестокого экстремизма или наркотрафика, как это делала Дафнe Каруана Галисия на Мальте, Гаури Ланкеш в Индии или Мирослава Брич Вельдусеа в Мексике.

Следует отметить ещё одну тенденцию 2017 года. Некоторые мирные страны становятся почти столь же опасны для журналистов, как и зоны, где идут военные действия. Из убитых журналистов 46% находились в странах, где не велось объявленных военных конфликтов по сравнению с 30% в 2016 году. Теперь в Мексике насчитывается почти столько же погибших (11), что и самой смертельно опасной стране для репортёров - Сирии (12 убитых).

“Журналисты-расследователи, занимающиеся значимыми сюжетами, такими как коррупция или экологические скандалы играют значимую роль противовеса власти и из-за этого их трусливо убивают те, кому мешают их расследования, - с горечью отмечает генеральный секретарь РБГ Кристоф Делуар, - заниматься расследованиями в некоторых странах, находящихся в состоянии мира становится таким же опасным, как вести репортажи о вооруженных конфликтах. Эта тревожная ситуация дополнительно напоминает о необходимости защиты журналистов”.

По состоянию на 1 декабря 2017 года 326 журналистов находились за решеткой из-за их профессиональной деятельности.

Как и в случае с убитыми, это число в текущем году снизилось (-6%). Но, несмотря на то, что отмечается общая тенденция к снижению, в некоторых странах наблюдается необычайноe число заключенных журналистов. Примером этого, в частности, служат Россия и Марокко.

При этом, около половины заключённых во всём мире журналистов приходится всего на пять стран. А самыми большими тюрьмами для журналистов по-прежнему остаются Китай и Турция. Дальше - Сирия, Иран и Виетнам. И наконец, 54 журналиста в настоящий момент удерживаются негосударственными вооруженными группировками. Такими, как Исламское государство или хуситами в Йемене.

Около трёх четвертей заложников являются местными журналистами, которые работают в опасных и ненадёжных условиях. Все иностранные журналисты, являющиеся на настоящий момент заложниками, были похищены в Сирии. Однако невозможно определить, где они находятся сейчас.