Таджикские школьники Лицея для одаренных детей, Хотами и ПВ и президентского лицея вернулись с призовыми местами со Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию.

Олимпиада проходил одновременно в Санкт-Петербурге, Барнауле, Алматы и Тбилиси 9-10 декабря 2017 года. Таджикистанские школьники участвовали в ней в Алматы.

После первого тура, которая проходила в режиме онлайн, 5 команд, состоящие из трех учеников, прошли на олимпиаду ВКОШП, сообщили «АП» в Лицее для одаренных детей.

По словам источника, в целом на олимпиаде участвовали 717 учеников из стран СНГ и Прибалтики.

«Команды должны были решить 13 задач по программированию в течение 5 часов.

Таким образом, две команды из числа школьников Лицея для одаренных детей получили серебро и бронзу, а команда из лицея Хотами и ПВ получила серебро.

В лицее также сообщили, что 15 декабря в Москве состоялось Международная дистанционная олимпиада по инициативе Башкирского университета РФ, где участвовали школьники из 18 стран (78 человек).

Лицей для одаренных детей

Первый тур олимпиады проходил также дистанционно, куда прошли пять школьников из Таджикистана.

В результате, после проведения тестирования, эссе и устных заданий, Нилуфар Ходжиматова заняла второе место и ей был вручен диплом Олимпиады по русскому языку. В командном зачете Таджикистан занял второе призовое место.