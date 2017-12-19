Атта Мухаммад Нур отказался выполнить указ президента страны Ашрафа Гани и покинуть пост губернатора провинции Балх, пишет Фергана.

Влиятельный политик, представляющий север Афганистана, и один из лидеров этнических таджиков Афганистана объяснил свое нежелание подчиниться решению главы центральной власти тем, что его собственное прошение об отставке, которое он направил в Кабул несколько месяцев тому назад, и которое формально послужило причиной для указа об отставке, якобы, устарело. «В этом заявлении я оговорил свои условия. И, так как они проигнорированы, я считаю указ о моей отставке незаконным и продолжу свою работу на месте губернатора», – сказал Атта Мухаммад Нур.

Бывший губернатор Балха заявил, что он остается на своем посту и его отстранение незаконно. Он предупредил, что если в отношении него Кабул применит силу, то он в ответ задействует весь свой силовой ресурс. Политик обратился с просьбой к афганским правоохранительным органам не обострять ситуацию, а мировому сообществу и иностранному контингенту в Афганистане предложил не вмешиваться во внутриполитические дела Афганистана.

Этому афронту с его стороны предшествовало заявление представителей партии «Исламское общество Афганистана», членом которой он состоит. В нем было сказано, что решение о отставке Нура необдуманно, и противоречит договору, на основе которого в стране было создано нынешнее правительство национального единства.

Нур провел в должности губернатора Балха больше 15 лет, тогда как все остальные руководители провинций, назначенные после свержения власти талибов, уже были смещены со своих постов. Решение о том, что Нур не должен составлять тут исключения, было принято более полугода назад в ходе консультаций между президентом страны Ашрафом Гани и премьер-министром Абдуллой Абдуллой.

Представитель партии по связям с прессой, Забиулла Фитрат, 19 декабря в ходе телефонной связи с корреспондентом «Ферганы» подтвердил, что партия не принимает отставку Нура, так как это было односторонне решение. В свою очередь, пресс-секретарь президента Шах Хусейн Муртазави утром 19 декабря так прокомментировал «Фергане» ситуацию вокруг отставки губернатора Балха: «Отставка принимается один раз. И она уже принята самим президентом. Решение его администрации президента было уже объявлено 18 декабря».

Один из руководителей администрации Ашрафа Гани на условиях анонимности уточнил 19 декабря «Фергане», что аргумент Нура, будто его давнее прошение об отставке, устарел, неприемлем, поскольку он свое прошение не отзывал.

Неподчинение повлечет силовую операцию

Обстановка в Балхе, сообщает корреспондент «Ферганы» со ссылкой на информацию, получаемую от жителей провинции, остается напряженной. Вооруженные сторонники Нура разъезжают по административному центру, Мазари-Шарифу, на автомобилях, не соблюдая правил дорожного движения и всячески демонстрируя свое неподчинение центральной власти.

Со стороны дипломатических представительств иностранных государств в Кабуле, а также со стороны иностранного военного контингента реакции на отставку Атты Мухаммада Нура по ситуации на утро 19 декабря пока не последовало.

При этом в Кабуле исходят из того, что в случае дальнейшего неподчинения политика указу президента в Мазари-Шарифе будет проведена силовая операция. Один из чиновников, приближенных к премьер-министру Абдулле Абдулле, 18 декабря сообщил корреспонденту «Ферганы», что для этой цели будут задействованы спецподразделения афганской армии и госбезопасности, которые заранее подготовлены к десанту и ждут приказа.

Северная афганская провинция Балх граничит с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

Кроме того, в самом Балхе и в соседних провинциях есть вооруженные командиры, чьи отряды готовы выполнить любые команды администрации президента.

По словам источника, за Аттой Нуром стоят около 300 вооруженных бойцов, которым он выплачивает их зарплату из госбюджета. Но, по оценке кабульской власти, в случае противостояния с вооруженными силами правительства эти люди не станут подчиняться Нуру.

Что касается иностранного контингента в Балхе, то он, как показывает опыт, до сих пор при возникновении противоречий между Кабулом и Мазари-Шарифом поддерживал центральную власть, отметил источник.

По информации нашего корреспондента, на данный момент в провинции Балх на военной базе Мармол находится иностранный контингент НАТО общей численностью более 5000 солдат, а на базе афганской национальной армии Шахин на окраине Мазари-Шарифа – около 15 тысяч военнослужащих.

Численность афганской полиции и госбезопасности в Балхе оценивается приблизительно в 10 тысяч человек.