Житель Душанбе, инвалид детства Мирзохуджа Самадов, доверив свои деньги «Таджпромбанку», рискует остаться на улице со своими 4 несовершеннолетними детьми.

После того, как «Таджпромбанк» отказался вернуть деньги вкладчика, пострадавший вынужден был обратиться к Лидеру нации и гаранту конституционных прав граждан Таджикистана, президенту страны, Эмомали Рахмону.

Вот его обращение:

«Уважаемый Джаноби Оли, Лидер нации, Основоположник мира и согласия Эмомали Рахмон! Я очень прошу Вас, помогите мне, инвалиду, - пишет в своем письме Мирзохуджа Самадов. -

Чтобы прокормить семью, я продал квартиру своей матери, а сам переехал на съемную квартиру. Чтобы ни от кого не зависеть, чтобы дети смогли в будущем учиться в вузах, а также, чтобы купить новую современную квартиру, в 2013 году я всю сумму от продажи квартиры матери вложил в «Таджпромбанк», заключив договор на 10 лет, я стал клиентом этого банка.

Однако, 3 марта 2017 года было объявлено о банкротстве «Таджпромбанк», со стороны Национального банка Таджикистана был назначен специальный управляющий. Но прошло уже 10 месяцев, а этот управляющий кормит нас ложью, что в конце 2017 года оплатит нам всю сумму, которую я вложил. Но все впустую, так как он даже не оплатил сумму, эквивалентную на покупку лепешек, и мне кажется, он и не собирается их отдавать.

Если я где-то затеваю разговор о том, что заведующий банком не хочет возвращать мне сумму, он ругает меня и грозится, что никогда не выплатит мне мои деньги.

Моей семье приходится тяжело, мы задолжали, живем впроголодь, моих детей несколько раз выгоняли из гимназии, и благодаря моим просьбам и мольбам, их заново принимали с условием, что до нового года я должен погасить долг за учебу.

Я несколько раз обращался в Национальный банк Таджикистана, но это не повлияло на заведующего «Таджпромбанка». Я в своих заявлениях просил, чтобы мои сбережения со счетов «Таджпромбанка» перевели на счет «Амонатбанка», чтобы я смог распоряжаться своими деньгами.

Но, к сожалению, никто не прислушивается к моей проблеме, никто не задумывается, что имея в банке крупную сумму, я вынужден голодать, брать в долг, мучить своих детей, когда я всего лишь требую вернуть свои кровные деньги.

Моих детей опять грозятся выгнать из гимназии, так как я не оплатил обещанную сумму, они ходят в школу голодными и возвращаются такими же. Также мы задолжали у застройщика современных квартир, которую хотели приобрести, и теперь они дали нами извещение, что в случае если мы не внесем оставшуюся сумму, они объявят о продаже нашей жилплощади.

Я больше не знаю, как мне жить. Я только возлагаю все свои надежды на вас, Джаноби оли, помогите мне!

Пусть мои сбережения переведут со счетов «Таджпромбанка» на «Амонатбанк», чтобы я смог продолжать свою жизнь.

Я надеюсь, что вы не откажете в моей просьбе. Заранее вам благодарю. С уважением Самадов Мирзохуджа».