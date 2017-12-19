Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр города Душанбе Рустам Эмомали в районе Исмоили Сомони столицы сдали в эксплуатацию дополнительные здания в средней общеобразовательной школе №44.

Теперь у школы появились новые классы трудового обучения, столовая на 150 мест, актовый зал на 400 мест и современный спортивный зал на 150 мест, сообщает пресс-служба главы государства.

Заказчиком строительства объекта является Госучреждение Управления капитального строительства хукумата города Душанбе, а строительные работы были завершены ООО “ТИСМ” в течение 11 месяцев.

Сообщается, что общий объем строительных работы и работ по оснастке составил свыше 8 млн. сомони.

Эмомали Рахмон дал высокую оценку выполненной работе и расценил её как подарок в канун наступающего Нового года учителям и учащимся этого образовательного учреждения. Преподаватели и учащиеся школы, в свою очередь, выразили благодарность президенту страны за создание современных условий для учебы.

«В ходе беседы с преподавателями Рахмон призвал педагогов с использованием имеющихся благоприятных условий и возможностей поднять и повысить уровень образования и воспитания подрастающего поколения», - сообщили в пресс-службе.

Как выяснилось, ранее учащиеся школы №44 нуждались в столовой, спортивном и актовом залах.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /3

Отметим, что в настоящее время в Душанбе идет строительство 15 общеобразовательных школ, которые будут сданы в эксплуатацию в 2018 году.

В целом до 2019 года будет создано свыше 21 тысячи дополнительных ученических мест.

Между тем, сегодня в столичном районе Сино Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали сдали в эксплуатацию здание Детского сада №68 на 160 мест.

Новое здание Детского сада состоит из двух этажей, основного и вспомогательного корпусов. В нём имеются 6 помещений для игр детей, 6 спальных помещений, одна вспомогательная комната, музыкальный зал, столовая и другие основные и вспомогательные сооружения, - сообщает пресс-служба президента РТ.

Для круглогодичного и полного обеспечения детского сада электричеством установлены два трансформатора мощностью В 400 Кв.

Основным заказчиком строительства является хукумат города Душанбе, общая стоимость объекта составляет около 8 млн. сомони.

Проект разработан специалистами ООО “Саимо”, строительные работы выполнены ООО “Кадучи”.

Работы на данном объекте были начаты 25 декабря 2016 года.